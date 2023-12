Stefi Roitman: “Mendoza superó mis expectativas”

Durante tres semanas, Stefi Roitman disfrutó a pleno de Mendoza. Es que la actriz es la protagonista de “Ciudades de Refugio”, la nueva película de Rodrigo Fernández Engler (“Yo, Traidor”, “Soldado Argentino sólo conocido po Dios”), que cuenta con producción nacional y local.

La primera etapa del rodaje comprendió varios días de trabajo en el Valle de Uco, donde Roitman se abocó a la filmación de la cinta, y además a disfrutar de su estadía con su esposo Ricky Montaner, y pasear con amigos.

“Mendoza fue una locura, superó mis expectativas en todo sentido. Y ahora se viene la nueva etapa que filmaremos en Córdoba y finalizamos el rodaje el 18 de diciembre”, comenta la actriz minutos después de aterrizar en Córdoba para continuar con su trabajo.

La actriz durante el rodaje en Mendoza de la película "Ciudades de Refugio".

Su debut en el cine con un policial

Para Stefi es todo un desafío este nuevo proyecto, que la tiene como protagonista. Por un lado, marca su debut en la pantalla grande como actriz y con un papel protagónico fuera de lo que está acostumbrada.

La cinta policial de Rodrigo Fernández Engler, rodada en Mendoza y Córdoba, traza la historia de un caso policial en un pueblo; el asesinato del comisario Zenclussen. Ahí es donde Domig (Stefi Roitman) una joven oficial de investigaciones llega para esclarecer el hecho y al mismo tiempo reemplazar al policía que asesinaron. Un caso que parecía fácil de resolver se torna complicado, y la joven busca al médico Walter Boscovich (Rodrigo Abed) Boscovich para pedirle ayuda para lograr que no se vuelva a cometer ningún homicidio. Pero en el medio Domig descubrirá aspectos de su propia vida.

La cinta es una coproducción de Prisma Cine, Protasowicki Engler, casas productoras Cordobesas y la casa productora Mendocina B ASTiE FILMS. Fue rodada en Mendoza durante cinco semanas y ahora continuará la filmación en distintas locaciones de Córdoba. El filme es codirigido por Mario Pedernera y la dirección de fotografía es Diego Arroyo.

El elenco lo completan Stefi Roitman, Rodrigo Abed, Osvaldo SantoroS ,Tomas Madina, Beatriz Medina, Beatriz Spelzini, Francisco Cataldi, Adrián Fondari y Roberto Bernuez.

-¿Cómo te sentiste en este proyecto que te convocaron y es tu primera experiencia en cine?

-Es algo distinto a lo que yo hice hasta ahora. Lo que respecta a la actuación toca una fibra especial en mí y muy sensible, porque es mi pasión desde muy pequeña. He tenido la oportunidad de estar en series y novelas, teatro, pero nunca había hecho ni protagonizado una película. Entonces le da un valor agregado a esos sueños que voy alcanzando. Y el guión y el libro me encantan, me encuentra en un momento muy especial y me siento muy conectada, muy fiel a mí. Siento que todo lo que me preparé durante estos años por fin se va dando.

-¿Qué desafíos te trajo en tu trabajo como actriz esta película?

-Es un desafío muy grande, me toca interpretar a una policía de investigación que tiene que resolver un asesinato de un comisario, en un pueblo cercano, con muchos sospechosos. Y el personaje es el hilo conductor de toda la película, no sabés muy bien que va a pasar, entonces fue un gran desafío, porque es un personaje que se aleja mucho de lo que soy. Pero en realidad van a ver una versión de mí que nunca vieron y eso me motiva mucho. Es muy lindo compartir con el equipo humano de la película, porque no solo son excelentes profesionales, sino que me acompañan y contienen. Tengo unos compañeros y compañeros hermosos, las palabras de los directores para con mi trabajo, eso me da más fuerzas y estoy sorprendida para bien.

Un trabajo itinerante por el mundo y su vida con Ricky Montaner

A casi dos años de su casamiento con el músico Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, la actriz y modelo reparte sus días en Miami, donde se afincó junto a su esposo y el resto del mundo, combinando sus compromisos laborales.

De hecho, durante su estadía en Mendoza, Ricky la acompañó durante algunos días y se los pudo ver felices disfrutando del paisaje de la provincia. Una rutina que la pareja sabe llevar y que se acompañan en cada proyecto.

El cantante celebró su cumpleaños en nuestra provincia.

-Por trabajo y tu vida personal, tu vida es muy itinerante, ¿cómo lo llevas?

-Sí (ríe). A veces me olvido, pero tiene que ver con las idas y vueltas, con proyectos que tenes que rechazar por variables que nos exceden. Pero poder acomodar mi carrera, al ritmo de vida que también elegí, y por la carrera de Ricky que trabaja un montón. Encontrar estos momentos y combinarlo con mi vida personal es fantástico. De hecho Ricky vino a acompañarme una semana y me hizo muy feliz, me acompañó al rodaje, fue muy lindo que haya podido ver lo que estoy haciendo.

-Y esa rutina con tantos viajes y distancia en el medio, ¿lo vivís con ansiedad o ya te acostumbraste?

-No hay ansiedad. Pero tengo ansiedad por querer vernos de nuevo. Somos una pareja que funciona muy bien a la distancia, pero aún mejor estando juntos. Nos encanta estar juntos, acompañarnos. Y si bien en Miami en nuestra casa estamos los dos a mil y no nos vemos todo el día, pero saber que llega la noche y nos encontramos y compartimos, eso es lo más lindo para nosotros. Eso siempre va a estar por encima de la distancia, pero la sorteamos cómo podemos. Yo viajo mucho cuando está de gira, o él mismo, se suma a mi ritmo de trabajo. Es una dinámica a la cual nos adaptamos.

Pero me hizo muy feliz que haya estado en Mendoza acompañándome, porque es mi primera película y realmente lo vi tan feliz, que eso me motivó mucho.

-Tenés una personalidad muy alegre, una energía muy positiva que transmitís y agradecida con lo que te pasa, ¿sos lo que mostras?

-He escuchado en otra oportunidad decir que soy agradecida y que tengo una vida bonita. Pero es al revés. Yo siempre fui agradecida con las cosas buenas y con lo no tan bueno. Y siempre fui muy consciente que todo lo que pasa nos viene a enseñar algo. Y si es malo hay que pasarlo, y si está buenísimo hay que gozarlo y celebrarlo, porque la vida es una. Y eso lo llevo desde muy chica.

Nada de lo que vivo lo doy por sentado. Todo es fruto de mucho esfuerzo, y los que me conocen lo saben y los que trabajan a la par mía también lo saben. Lo que voy alcanzando es con esfuerzo, nada llega gratis, nada es porque sí o casualidad. Y con las redes o mis canales trato de mandar esa energía positiva y contagiar lo que me hace bien, lo que me ayuda a transitar este camino que a veces se puede transformar un poco oscuro, bienvenido sea.

El finde de Stefi Roitman, en Mendoza, y con amigos

-Tu Podcast “Pensádolo bien, Pensábamos mal” surgió por esta necesidad de conectarse con la gente de otra manera?

-Sí. Amo ese proyecto, y hacerlo con Eli. “Pensábamos bien, Pensábamos mal” es un proyecto que me ha nutrido tanto y sigue nutriendo. Está en todas las plataformas digitales y en el canal de Youtube. Y es un espacio que me ayudó mucho y me permitió vincularme y mostrarme de otra manera. Algunos me están descubriendo y la comunidad que se está formando es increíble, con mujeres que estamos en una búsqueda. Porque el espacio es para cuestionarse, para replantearse, para buscar nuevos caminos. Si sentís que no encajas en algo, este Podcast te demuestra que si hay otros caminos.

-¿Sos de aburrirte pronto de tus trabajos?

-No. Sí tengo ambiciones y objetivos. Pero si lo que estoy haciendo me gusta no me aburro, pero sí me gusta crecer en cada oportunidad. Si no me desafía no me atrae, pero si me gusta y me desafía, lo hago. Con la película me pasa que no quiero que se termine, porque la verdad la paso muy bien.

Veré cómo sigue todo. Después de terminar el rodaje, vuelvo a Miami a pasar las fiestas. Y en el verano habrá novedades sobre otros proyectos.

Los Montaner

-¿Cómo fue tu experiencia en el reality de los Montaner?

-Increíble. En realidad es increíble porque ellos lo son. Somos una familia que amo mucho, y me siento como si fuera de toda la vida. Entonces la experiencia se vuelve hermosa porque es con ellos. Y el recibimiento que tuvo en la gente fue increíble. Y ojalá que haya una segunda temporada pronto. Y en cuanto a mi trabajo sigo con la campaña del perfume de Antonio Banderas, que fue hermoso formar parte.