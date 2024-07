Stefi Roitman encabezó el acto de la AMIA: “30 años es toda mi vida, la que les arrebataron a esas 85 personas”

Stefi Roitman fue elegida para encabezar el acto por los 30 años del atentado a la AMIA y la elección no fue al azar. Es que la actriz nació el 18 de julio de 1994, es judía y un personaje público, por lo que consideraron que su vida podría representar las tres décadas de uno de los momentos más tristes de la historia de nuestro país.

La joven leyó un emotivo discurso frente a las cientos de personas que presenciaron la ceremonia por el aniversario al ataque a la mutual judía. La conducción estuvo a cargo de la artista con el fin de simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida, y entorno a ello giraron las palabras que expresó durante la mañana de este jueves en el acto en conmemoración a las víctimas por el atentado a la AMIA.

“En este instante, hace 30 años, asesinaron a nuestros padres y madres, y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día”, fueron las primeras palabras que leyó la esposa de Ricky Montaner, visiblemente movilizada.

“En este lugar, hace 30 años nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestras charlas. En este mismo instante, hace 30 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos disfrutar de su crecimiento, de hacerse mayores y personas de bien que colaboran con un mundo mejor”, continuó ante el silencio de la multitud que se hizo presente.

“Para que el recuerdo de todos y todas permanezca entre nosotros en homenaje a esa sangre inútilmente derramada solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 30 años”, pronunció.

Stefi Roitman se quebró al leer el discurso en el acto de la AMIA

Al finalizar, Stefi Roitman contó la razón por la que fue elegida para encabezar el acto y no contuvo la emoción al dirigirse al público. “Algunos lo saben y otros no, hoy 18 de julio es mi cumpleaños. Hoy cumplo 30 años”, expresó con lágrimas en los ojos.

“El día de mi nacimiento estuvo marcado por el atentado a la AMIA y de alguna manera también forma parte de mi identidad. En estos 30 años vine a la mayoría de los actos. Desde muy chica estuve parada ahí, como todos ustedes, resistiendo el frío - hoy no tan frío - primero acompañada por mi familia y más adelante por mis amigos y mis amigas, que están también hoy aquí”, leyó desde el escenario.

“En estos 30 años crecí, me eduqué, conseguí mis primeros trabajos, me equivoqué, me enamoré, me casé, viví días inolvidables, otros tristes, otros muy tristes, otros que no tuvieron nada especial, porque de eso se trata la vida cuando la podés vivir. 30 años es toda mi vida, esa vida que les arrebataron a esas 85 personas, esos sueños interrumpidos por el odio y por el terror”, fue una de las frases más fuertes y que más la movilizaron al decirlo en voz alta.

“Es realmente un honor para mí estar acompañando hoy desde este lugar, siempre con el mismo sentimiento, con la decisión de seguir ejercitando la memoria, y con el compromiso de fortalecer el reclamo por justicia. Durante todo este tiempo también hemos tenido que llorar la partida de muchos familiares, que después de haber luchado tanto se fueron sin haber visto justicia. A ellos que nos guiaron durante tantos años y que ya no están también queremos rendirles homenaje”, cerró la actriz.