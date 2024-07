Milei apuntó contra Irán por el atentado a la AMIA y participará hoy de los actos

El presidente Javier Milei asistirá este jueves al acto de conmemoración por el aniversario número 30 del atentado contra la sede de la AMIA. El mandatario arribará por la mañana a la sede de la entidad de la calle Pasteur, en el barrio porteño de Once, y se ubicará en la primera fila, frente al edificio.

En tanto, este miércoles participó de la conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, y destacó que su gobierno impulsa la ley para extender el juicio en ausencia que permitirá “juzgar a los funcionarios iraníes investigados por el atentado” a la AMIA, mientras que a la vez decidió “fortalecer la unidad de investigación” de esta causa.

Milei apuntó duro contra Irán, y las organizaciones terroristas Hezbolá y Hamas, y sostuvo: “No venimos a hacer más de lo mismo, venimos a hacer un quiebre respecto a lo que hicieron los otros gobiernos”.

“Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los dirigentes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca puedan cumplir una sentencia, no podrán escapar a la condena eterna de una corte libre demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, destacó.

“También he instruido el Secretario de Justicia para que fortalezca la unidad especial de investigación para la causa AMIA, para abastecer a la querella de más y mejor información. Y estamos teniendo un diálogo fluido con DAIA, AMIA y Memoria Activa en esta materia”, agregó.

El Presidente advirtió que “el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa la vida de los argentinos”. Milei sostuvo que “el terrorismo” que se vio del 7 de octubre” del año pasado en el atentado contra Israel “es el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros” en la AMIA en 1994.

El acto en la sede de la AMIA

Como cada año, el acto en la AMIA comenzará a las 9:53 en coincidencia con el horario del atentado, cuando se harán sonar las sirenas, con la participación de familiares de las víctimas y presencias internacionales, entre ellas el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Milei asistirá al acto luego de que el Gobierno declarara organización terrorista a Hamas, que el 7 de octubre atacó a Israel con un saldo elevado de muertos y secuestrados, y con nueve argentinos aún privados de su libertad.

Los oradores serán el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y un grupo de familiares de las víctimas fatales del ataque.

La conducción del acto estará a cargo de la actriz Stefi Roitman, quien fue elegida para participar de la ceremonia porque nació el 18 de julio de 1994, fecha en que se produjo el atentado.

Roitman cumple mañana 30 años y fue elegida para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida. El momento musical estará a cargo del cantante Axel.

El grupo Hamas integra ahora el mismo listado que Hezbolá, organización acusada por la Justicia argentina de haber perpetrado el ataque contra la mutual judía que dejó 85 muertos y centenares de heridos.

Desde que asumió, Milei dio varias señales de alineamiento con la comunidad judía, incluso su primer viaje al exterior como presidente fue a Israel.

De esta forma, estará en la AMIA por primera vez como jefe de Estado, luego de haber asistido el año pasado como diputado nacional y precandidato presidencial.

El listado de las delegaciones extranjeras que participarán de la ceremonia lo integran AJC-American Jewish Committee; ADL-Anti- Defamation League; el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (en francés: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) (CRIF); The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA); Board of deputies of British Jews (UK) y Executive council of Australian Jewry; Central counsil of jews in Germany, entre otras.