Sol Pérez paralizó las redes con una microbikini rosa chicle que marcó sus abdominales perfectos

Sol Pérez, es conocida por varios aspectos, pero sin duda el principal es su increíble físico. Su tonificada figura se ha convertido en una inspiración para muchas que la han adoptado como ejemplo por su dedicación al fitness y al mantenimiento de un estilo de vida saludable.

La modelo y periodista de 29 años que saltó a la fama cuando daba el clima en TyC Sports, hoy es de las mujeres más aclamadas de la farándula y da a diario razones de porque es así.

Fanática empedernida de los entrenamientos de alta intensidad y del uso de pesas, Sol Pérez hace todo lo posible para cumplir todos los días con su rutina de entrenamientos que le han dado tanto redito en redes sociales.

Por otro lado, la ventaja de ser tan fitness, le dio un plus cuando participó de The Challenge Argentina, reality que ganó a base de su esfuerzos físicos y destrezas que otros famosos no pudieron lograr.

Con todo esto, nadie se atrevería a negar la belleza de Sol Pérez: su cabello largo y ahora morocho, su piel bronceada y su figura esbelta son la envidia de muchas. Pero lo que realmente destaca en esta imagen es su parte de atrás, la cual ella misma ha dicho que le sorprende.

Con un microbikini rosa, Sol Pérez paralizó la web

Desde su Instagram, Sol Pérez se enfundó en un atrevido bikini

Al igual que otras tantas figuras argentinas, Sol Pérez tiene una gran presencia en las redes sociales. Difícilmente pasa desapercibida cuando da señales en plataformas, como es Instagram, donde la esperan más de 6.5 millones de seguidores.

Los resultados del duro entrenamiento de Sol Pérez están a la vista y con su última storie lo dejó claro: Luciendo un microbikini rosa chicle, dejó a la vista su silueta tan perfecta.

Todo indica que Sol Pérez recién comenzaba su día, por lo que se mostró tapándose la cara con su celular, lejos del espejo que dejó mostrarse a cuerpo entero con todo su living de fondo.