Recién despertada, Sol Pérez se subió su mini top que casi todo quedó a la vista y exhibió sus abdominales

Este miércoles, Sol Pérez se grabó en frente del espejo en colaless y con un mini top que se lo levantó para delirio de sus seguidores.

La ex chica del clima, que sabe que todo le queda bien, se mantiene al tanto de las tendencias de moda, lo que a veces provoca críticas. No obstante, Pérez ha dejado en claro que las críticas no la afectan en absoluto.

A pesar de lo que vayan a decir, Sol Pérez este miércoles mostró en un video cómo es su rutina de todos los días y la empezó con un mini clip más que picante.

El video comenzó con Sol en frente del espejo, luciendo colaless de frente a la cámara pero hizo algunos movimientos que dejaron a la vista su parte trasera.

Sumado a sus abdominales y a un mini top que se subió para mostrar un pedacito de su parte delantera.

Sol Pérez enamora con sus looks para Gran Hermano

La modelo y periodista de televisión Sol Pérez fue el centro de atención con sus recientes atuendos para Gran Hermano.

Pérez, quien no teme cambiar radicalmente de estilo, ha lucido tanto shorts y camisetas como lujosos vestidos en diferentes galas.

Recientemente, la modelo sorprendió con un vestido encorsetado y un tocado con grandes flores rojas que hacían referencia a las culturas españolas, un atuendo que fue muy comentado en las redes sociales después de que ella lo compartiera en sus stories de Instagram.

Sol Pérez sorprendió con un total black con transparencias

Además, creó una nueva tendencia con un atuendo azul que resalta su figura tonificada, producto de su arduo régimen de ejercicios que siempre comparte en sus redes sociales.

Sol Pérez con un traje azul eléctrico

Sol Pérez con un traje azul eléctrico

El outfit se compone de finas telas azules y tiene un gran recorte en el abdomen para mostrar su figura.

Los brillos son parte constante de los atuendos de Sol Pérez, y si no son por sus prendas, los muestra con su encanto y profesionalismo.