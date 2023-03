Sol Pérez obligó a hacer zoom al no llevar nada debajo de su pollera y con el top más mini de todos

Sol Pérez da de qué hablar con sus looks elegidos para Gran Hermano. La modelo no teme en cambiar rotundamente sus prendas y apostar un día por shorts y remeras y al otro, si no es en la misma gala, por vestidos lujosos.

Sabiendo que todo le queda bien, Sol Pérez se ha puesto al compás de las modas y eso la ha llevado a algunas veces ser criticada. De todas maneras, la ex chica del clima ya ha dejado claro que se ahorren las palabras porque no le afectan.

Esta misma semana, la primera ganadora de “The Challenge Argentina” sorprendió con vestido encorsetado que es tendencia que complementó con un tocado que tenía grandes flores rojas en ambos lados remitiendo a las culturas españolas.

Ese atuendo fue una de las imágenes del día de ayer, al ser posteada en sus stories de Instagram, donde enamora a sus fieles y los actualiza de todo lo que hace. Recientemente, Sol Pérez subió la apuesta y dejó atrás el atuendo español para brillar con otro estilo.

Sol Pérez enamoró a todos con su atuendo.

Sol Pérez, de 29 años ha logrado marcar una tendencia, esta vez con prendas azules, que le remarcan su contorneada figura, producto del duro ejercicio que siempre difunde en sus cuentas de redes sociales.

El jugado atuendo de Sol Pérez

El atuendo de Sol Pérez se compone de finas telas azules que conforman una misma prenda con un enorme recorte en el abdomen para mostrar lo tonificada que tiene esa zona corporal. Además, le agrego maquillaje y unos altos zapatos con tacón en plateado.

Sol Pérez enamoró a todos con su atuendo.

Los brillos son parte de los outfits de Sol Pérez permanentemente y si no es por sus prendas puntualmente, lo hace con su encanto y profesionalidad.

Sol Pérez enamoró a todos con su atuendo.