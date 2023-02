Se filtró un video del primer casting de Sol Pérez hace nueve años: el increíble cambio físico

En los últimos días, apareció en TikTok un video poco conocido de Sol Pérez, en su primer casting antes de ingresar a Combate, el primer programa donde participó en televisión.

El extracto del casting lo compartió la cuenta @tv_bizarra en TikTok, en el cual Sol Pérez se presenta y da cuenta de que tenía 20 años en ese momento. Es decir, este video fue hace nueve años.

“Estudio abogacía en la UBA, estoy en tercer año. Vengo al gimnasio desde que tengo catorce años. Me encanta hacer deporte, pasé por todos hasta que encontré Patín que es lo que amó hacer”, dice Sol en su presentación, adelantando su amor por el gym.

“Me gustan mucho los tatuajes, tengo tres”, agregó en un momento. “Estoy feliz de formar parte de Combate, porque me encanta que sea algo deportivo. Soy muy competitiva, no me gusta perder a nada”, expresó.

Sol Pérez, en ese primer casting para Combate

Lo curioso es que hoy en día, con 29 años, vuelve a participar de un programa de desafíos deportivos, como lo es The Challenge en Telefe.

Sol Pérez celebró el Día de San Valentín con un look total en rojo que mostró en el Debate de Gran Hermano.

La modelo y panelista deslumbró a sus millones de seguidores de Instagram con su original vestuario.

Luciendo un enterizo de color rojo, Sol Pérez complementó su atuendo con una peluca a juego que le dio un toque único.

En la foto que compartió en sus redes sociales, la modelo mostró su escote pronunciado y sus piernas tonificadas, resultado de su constante trabajo en el gimnasio.

La publicación de la panelista de televisión recibió una gran cantidad de likes y comentarios elogiando su belleza y carisma.

El look de Sol Pérez en el Día de los Enamorados dejó una vez más en evidencia su talento para la moda y su capacidad para cautivar a su audiencia.