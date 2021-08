Santi Maratea fue víctima de un robo en Barcelona y terminó durmiendo en la calle

Nuevamente Santiago Maratea es noticia en las redes sociales porque el joven argentino, ahora en Barcelona luego de quedar varado por las restricciones en nuestro país para los viajantes extranjeros, comentó que perdió su bolso con tarjetas de crédito y llaves del departamento que alquilaba.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el mediático relató que al entrar a un negocio y querer comprar una bermuda, su tarjeta no funcionó por esa razón salió del negocio a hablar con el banco y cuando ingresó nuevamente su carterita no estaba.

Maratea no sabe si la perdió o se la robaron. Tampoco pudo dormir en el departamento que alquiló porque no tenía forma de entrar y la dueña del lugar no lo atendió en toda la noche: “En realidad no dormí, no pude dormir porque estuve llamándola todo el tiempo y sí, tuve un poco de miedo”.

Santi confesó que tuvo miedo por la situación y reconoció que no es la primera vez que le sucede esto de perder sus tarjetas.

Actualmente, y luego de varias campañas exitosas de ayuda a niños, jóvenes y adultos que no tienen medios para tratamientos médicos u otros temas no menos importantes, Santiago sigue de cerca el tratamiento de Fede, un pequeño cordobés, que ya comenzó su esperada recuperación.

Finalmente el influencer encontró un nuevo alojamiento y comentó la novedad para tranquilidad de sus seguidores.