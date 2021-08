Santi Maratea desmintió que sus seguidores estén enojados con él y dijo que es ‘fake news’

A miles de kilómetros de Argentina, Santiago Maratea salió a negar la información del enojo de sus seguidores según algunas informaciones que circularon en las redes sociales.

Todo comenzó cuando luego de conseguir el dinero para tres causas importantes – dos tratamientos costosísimos de un niño y una niña y una terapia para dos mujeres que se accidentaron en un ascensor- Maratea se fue de vacaciones a una exclusiva playa de España.

Santi no dudó en contar en su cuenta de Instagram, su programa de días de relax para los próximos días y, algunos medios malintencionados comentaron en notas periodísticas, que los fanáticos del argentino se habían molestado por eso.

“Habrán visto noticias de algunos diarios donde dicen que Santi Maratea pidió dinero para vacaciones y provocó polémica. La única polémica es lo bien que el queda el bronceado después no hubo tal polémica”, bromeó el influencer un poco molesto por la situación.

“Lo bueno es que cuando uno entra a los comentarios de estas notas, todos los comentarios son ‘se lo merece, mejor que los que se roban la plata y hacen lo mismo, yo doné’”, detalló y agregó: “Cuando hago una colecta propia muchas veces se basa en alguien que dice que eso está mal, aunque nadie dice que está mal, todo el mundo banca la movida. Que los medios digan eso y es mentira, me termina sirviendo porque es lo que yo quiero generar y no se genera”.

Como en otra tantas oportunidades, Maratea dijo que luego de cada recaudación exitosa, el joven suele pedir una “colecta propia” y que considera un pago por un trabajo como cualquier otro: “Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, dijo el mediático que colaboró en juntar más de 35 millones de pesos para ayudar a las infancias trans, llevó a Ecuador a un grupo de atletas argentinos y compró el medicamento para la beba Emma y le salvó la vida.