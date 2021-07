Santi Maratea se cansó de las críticas de Susana y dejó en claro qué hace cada vez que termina una colecta

Santiago Maratea terminó de recaudar toda la plata que se necesitaba para colaborar con cuatro personas al mismo tiempo y cuando se disponía a celebrar , un mensaje le cambió el día. Una usuaria criticó la forma que el influencer tiene de manejarse cada vez que finaliza con una colecta y decidió contestarle a la mujer de nombre Susana.

La mujer comentó en una de sus publicaciones que Santiago “después de cada objetivo se da un buen gusto pagado por los laburantes” y él no lo negó, y le explicó por qué lo hace. “Me estaba guardando este mensaje para Susana desde ayer. Primero, esto que dice Susana ‘ahora Santi va a pedir plata para irse a Formentera’ es totalmente cierto”, comenzó.

Santi Maratea respondió a las críticas de Susana, una usuaria de Instagram. Captura de historias.

“Susana, por favor, no te pongas la gorra. A parte, Susana, ¿quién gastó más de cien lucas en juguete ayer? ¿Vos? ¿El impuesto del 65 por ciento a la tarjeta de quién va a llegar, Susana?”, lanzó el influencer. Maratea hizo alusión a la escopeta Nerf que compró para regalarle a Federico, un pequeño cordobés de seis años al que ayudó recaudando 40 millones de pesos para que pudiera tratar su enfermedad en España.

“Si sos Susana seguí la historia, y si no y tenés 100 pesos, si te sobran y me los querés dar a mí, voy a estar una semana entera en la playa así descansando y fumando porro con un amigo”, comentó sobre el destino del dinero y volvió a explicar cómo se maneja con las campañas.

La bronca de Santi Maratea

“Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, se sinceró.

“¿Por qué? Porque considero que está mal planteado esta idea pelotuda que la gente que ayuda o que tiene una vocación más social debería no tener plata, eso no sé quién lo inventó, ¿la Iglesia?”, reflexionó Santi Maratea.