Gastón Soffritti opinó sobre la colecta de Santi Maratea y tuvo un picante cruce en redes

En los últimos meses, Santi Maratea es tendencia en redes al realizar movidas solidarias junto a su millón y medio de seguidores. Esta semana, el influencer debía recaudar 10 millones de pesos para el viaje de atletas argentinos a una competencia en Ecuador. Sin embargo, esta campaña despertó un debate sobre rol del Estado.

Una de las figuras de la farándula argentina que opinó al respecto fue Gastón Soffritti: “Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quienes son los nuevos políticos”, expresó el actor en su cuenta de Twitter.

Rápidamente, su tuit estalló de comentarios a favor y en contra, pero una de las respuestas que más llamó la atención del actor y que luego contestaría, es la del periodista Diego Mancusi quien disparó contra Gastón: “El Estado negocia en medio de una pandemia con corporaciones multinacionales que mueven miles de millones de dólares por la vacuna que quieren todos los países del mundo al mismo tiempo, no le pide a sus seguidores que donen cien pesos, Gastón. No es tan parecida la situación”.

Soffritti no se quedó callado y explicó el objetivo de su descargo: “Mi tuit simplemente tiene intenciones de generar debate. Abrazo”. Mancusi no estuvo de acuerdo con esta respuesta: “Me parece bien pero generá debate en base a cosas ciertas. Estás comparando a un pibe que (muy bien por él) pide donaciones en Instagram con sentarse a la mesa del CEO de una multinacional a negociar el bien más preciado por la humanidad en el contexto de una pandemia”.

“Perdón, me faltó aclararte (creí que no hacía falta) que mi tuit fue en un tono irónico. Aunque no estamos tan lejos de que sucedan cosas del estilo. Abrazo.” sentenció el actor de “Graduados”, a modo de justificación. Mientras tanto, el comunicador cerró el tema: “No veo la ironía en tu tuit pero todo bien, debe ser así”, dejando en claro que no llegarían a un acuerdo.

Recordemos que la iniciativa de Maratea surgió luego de que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) comunicara que no podía hacerse cargo del traslado de los deportistas a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Por eso, el influencer contactó a la compañía aérea South American Jets, negoció el vuelo (que terminó costando la mitad de la suma que iba a abonar el Estado) y logró juntar el dinero.