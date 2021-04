Santi Maratea, el influencer de las campañas solidarias: su historia y la forma de recaudar dinero

Ser un influencer significa no solo tener una gran cantidad se seguidores, sino aprovechar su visibilidad para ayudar a los demás. Así parece entenderlo Santi Maratea , quién a lo largo de estos meses ha desarrollado una gran capacidad de iniciativa para movilizar donaciones en pos de causas sociales.

Este martes, el joven de 28 años anunció que habían llegado a los dos millones de dólares que necesitaba Emma, una beba de siete meses con Atrofia Muscular Espinal que requiere de un medicamento costoso para mejorar su calidad de vida.

Quién es Santi Maratea

Nació el 25 de junio de 1992 y desde que publicó un primer video tirándose una tostada en la cara, no ha parado de cautivar al público con sus posteos. En pocos años se ha convertido en uno de los jóvenes más influyentes el país. Cuando comenzó vivía en San Isidro y ya tenía experiencia en redes, ya que usaba Twitter y YouTube. Fue su llegada a Instagram en 2015 lo que impulsó su carrera de manera maratónica.

Fan de Ellen DeGeneres, intentó llegar a la comediante norteamericana a través de un desafío. “Mi idea es que todos sepan que los sueños son posibles de lograr. Que no importa lo que digan, nada ni nadie te puede tirar abajo”, confesó una vez, convencido de que todo es posible.

Santi también trabajó el radio Vorterix, donde condujo Generación perdida con Sofía Carmona. El ciclo concluyó el pasado 15 de octubre y él mismo aclaró que no se había peleado con Mario Pergolini, dueño de la emisora.

“A tres días de que termine Generación Perdida algunos medios empiezan a inventar q me voy de Vorterix con problemas con Pergolini. Es mentira, Mario es un número 1 y me banca en todas. Me voy porque soy pendejo y quiero seguir tocando puertas y creciendo. Mario lo entendió, espero ustedes también”, comunicó en redes.

Su acción solidaria y la forma de recaudar dinero

“No es caridad lo que hago”. Santi Maratea busca ser lo más preciso que puede en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 770.000 seguidores, quienes, en vista de los resultados, son influidos todo el tiempo y en gran medida por este joven.

A los 28 años, Santi Maratea y sus followers -con seguridad, también muy jóvenes- son parte de una comunidad que, en el último tiempo, ha colaborado con mucha gente mediante movidas solidarias, desorganizadas pero repletas de transparencia.

¿En qué consisten estas movidas solidarias? Algo muy sencillo y fácil de concretar. Santi hace una historia en Instagram en la que relata el estado de situación de una organización determinada y sugiere la idea de dar una mano mediante la transferencia de una equis cantidad de pesos a través del sistema de Mercado Pago. La idea se difunde a toda velocidad, impacta en el corazón de las personas y, en razón del tipo y el tamaño de la colaboración solicitada, al cabo de unas pocas horas y/o días, el objetivo termina cumpliéndose.

Todo ello, con un nivel de eficacia que el sistema político, por infortunio, no posee. Maratea graba con su celular y en formato historia instagramera, el total de lo recaudado en Mercado Pago. Minuto a minuto, el número se transforma y crece. Segundo a segundo, la consecución del objetivo se vuelve cada vez más cercana.

Y luego, cuando finalmente el logro es un hecho, Santi efectúa la transferencia hacia el destino prometido (en caso de que no exista la posibilidad de transferir, el dinero va directamente a la cuenta del beneficiario). Todo, cámara mediante. Todo transparente. Todo rápido. Todo legal. Todo de buena fe.

Las iniciativas del influencer

-Madres Víctimas de Trata ($8.000.000): compra de la sede de Constitución, desde la cual se lleva a cabo la gestión de las causas en la Justicia por la trata de personas.

-Misión Chaqueña ($3.000.000): donación de ropa y alimentos, además de la compra de dos camionetas para la comunidad wichi.

-Fundación Empate ($1.020.000): alquiler y cobertura de gastos por un año de la sede de la organización, que se dedica a acompañar a personas con Síndrome de Down mediante actividades gratuitas para el desarrollo automotriz y social.

-Omar Gutiérrez ($500.000): ayuda al joven wichi que en 2017 se instaló en Buenos Aires para estudiar abogacía. Sin embargo, el año pasado la pandemia lo dejó sin trabajo, por lo que le pidió ayuda de alguna manera a Maratea.

-Emma ($2.000.000): el influencer recaudó dinero para una beba de siete meses con Atrofia Muscular Espinal, que necesita un medicamento costoso.