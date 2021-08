Santi Maratea hizo una colecta para irse de vacaciones y desató una ola de críticas

Santiago Maratea, el influencer de las causas solidarias, esta semana logró ayudar a tres personas con sus campañas por los que más necesitan: logró juntar más de 90 mil dólares que fueron destinados a Ezra, un nene diagnosticado con DIPG; Mariana Laspiur, la peluquera de los famosos que sufrió un accidente en un ascensor; y Julio Sosa, un locutor que padece ELA.

Maratea es muy conocido por su impronta solidaria y por estar permanentemente pensando en quienes más lo necesitan. Sin embargo, recientemente volvió a ser tendencia por un pedido que hizo y que muchos criticaron: se dirigió a sus seguidores para solicitarles que le donen dinero para realizar un viaje personal.

Santiago Maratea Captura de YouTube

Santi se encuentra en Europa y desea Formentera, en España. Es por esto que el influecer pidió a sus fans que a modo voluntario le envíen dinero para que pueda completar su objetivo.

La respuesta de quienes lo siguen fue dispar: algunos afirmaron que la iniciativa no tiene nada de malo y se lo tiene bien merecido. Pero otros cuestionaron el pedido del joven y Maratea salió a contestarle a un par.

En particular, Santiago se dirigió a una usuaria que había afirmado que después de cada campaña, él se da un “buen gusto pagado por los laburantes”.

“Por ahí hay gente que no lo sabe, pero yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, detalló el influencer, quien había pedido 100 pesos a modo de colaboración para pagar la estadía en el destino vacacional.

El influencer espera que la colecta pueda llegar a tiempo. Google

Según lo detalló TN, el joven dijo que no está de acuerdo con la idea de que una persona que tiene vocación social no debería tener plata: “Eso no sé quién lo inventó”. Además, señaló que “es una trampa” y que instala un concepto erróneo sobre la bondad como un “lugar inalcanzable”.

“Yo me cag... en eso. Me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”, cerró.