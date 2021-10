Sabrina Rojas reaccionó en vivo al romance entre Luciano Castro y Flor Vigna

Luego de que se difundiera el rumor que sostiene que se vio a Luciano Castro y Flor Vigna “en el gimnasio, a los besos”, la expareja del artista, la actriz Sabrina Rojas se enteró por televisión y tuvo una tajante respuesta.

Fue el programa “Los Ángeles de la Mañana” en donde primero se trató el tema del nuevo amorío de Luciano, y sobre la foto que se viralizó en las últimas horas, Ángel De Brito comentó: “A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero se sabe que es Vigna”.

Luciano Castro y Flor Vigna.

“El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Me puse a chequear y estuvieron ahí”, comentó la panelista Maite Peñoñori.

Mientras se referían de la posible situación amorosa entre los artistas, Pía Shaw se contactó con Rojas y ella junto al resto de los presentes quedaron impactados con su respuesta: “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, le dijo la actriz, que se enteró del romance en vivo.

Por su parte, la mendocina parece haber dejado atrás el duro momento de la separación y se encuentra en pareja con el Tucu López y hace poco no dudó en exponer el momento más bochornoso de su relación con el actor de Sex, la obra de José María Muscari: “Sucedió algo muy tremendo, pero juro que no tuvo que ver con el alcohol. Estamos todos los días con mucha guardia (de periodistas) pero por suerte ese día no había nadie”, relató.

“A las 12 del mediodía terminé vomitando y el Tucu terminó con una mano sosteniendo a Elvis, su perro, y la otra teniendo mi pelo. Seguro que me cayó mal algo porque fue tremendo”, agregó entre risas.