Sabrina Rojas contó cuál fue el momento más bochornoso que vivió junto al Tucu López

Los primeros meses de un noviazgo suelen ser idílicos. Y luego de blanquear su vínculo, Sabrina Rojas y el Tucu López se muestran muy juntos y pasionales. Sobre todo porque la actriz está haciendo un montón de cosas que no hizo durante los diez años que estuvo en pareja con Luciano Castro.

No solo psasa más tiempo con sus amigas, ir a bailar y no rendirle cuentas a nadie. Sino que también aprovecha para tomar alcohol, un hábito en el que su exmarido no la acompañaba por su conducta de deportista.

Invitada a Cortá por Lozano (Telefe) junto a Brenda Gandini, la mendocina reveló que está “en una etapa alcohólica”. “Ya volcaste con el Tucu alguna vez? ¿Hubo una situación de desmayo o vómito”, quiso saber Vero Lozano.

La mendocina subió la primera selfie junto a su flamante novio.

Y la rubia no dudó en exponer el momento más bochornoso de la relación. “Sucedió algo muy tremendo, pero juro que no tuvo que ver con el alcohol. Estamos todos los días con mucha guardia (de periodistas) pero por suerte ese día no había nadie”, relató.

“A las 12 del mediodía terminé vomitando y el Tucu terminó con una mano sosteniendo a Elvis, su perro, y la otra teniendo mi pelo. Seguro que me cayó mal algo porque fue tremendo”, agregó entre risas.