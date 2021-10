Rocío Marengo hizo un furioso reclamo que lo involucra a ¿su ex? Eduardo Fort

Rocío Marengo llamó la atención de todos cuando le reclamó a su novio, Eduardo Fort, que “no la acompaña” en sus presentaciones de “La academia”. Desde ese momento se empezó a hablar de la separación de la pareja que está junta desde hace siete años.

Fueron muchos los familiares del empresario que salieron a hablar de la mediática y de su unión con el hermano de Ricardo Fort. Pero este lunes, Rocío se cansó y pidió frente a las cámaras que “dejen de decir que está separada”.

En la pista de “Showmatch” y con Marcelo Tinelli desesperado por saber cómo está la relación, la rubia compartió: “Estoy en mi edificio de soltera de Cañitas, no es que esté soltera, pero son mis amigas de ahí, que siempre me bancaron desde el día uno y me dejan notitas por debajo de la puerta”.

“¿Pero no vivís con tu novio? ¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?”, preguntó el conductor en la previa de la coreografía de Cabaret.

“Vamos a ver si viene, pero dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy, estoy con Edu”, soltó Marengo en forma de reclamo. A lo que sumó: “Ya sabemos que, si no viene, se lo pierde. Mirá la cantidad de gente, la pasamos bien. Si quiere pasarla bien, que venga, y si no, que no venga”, cerró.

Rocío Marengo dejó boquiabierto al jurado de La Academia

Esta semana se disfruta en “La academia” el ritmo con cantantes y Rocío Marengo sorprendió a todos con su performance y elección. Y es que la mediática y su partener Nacho Pérez Cortés llevaron al el show de “Cabaret” a la pista con la voz en vivo de la cantante Nati Cociuffo. Y le encantó a todos los presentes.

Al momento de puntuar la coreo de Marengo, Ángel de Brito dijo puros elogios y reconoció: “Me dejaron sin palabras. Felicitaciones” (10). Pampita felicitó a Rocío por “estar a la altura de las circunstancias” y detalló: “Te veía muy plantada y con mucha presencia escénica” (9).

Guillermina Valdés expresó: “Estuvieron divinos. Ro, muy bien, cuando estás enfocada. Creo que las cosas suceden, porque vos las vas gestando” (voto secreto). Jimena Barón quiso elogiar principalmente a Cociuffo y al bailarín (9) y, en el cierre, Hernán Piquín les dio un nueve. De este modo lograron el segundo puntaje más alto.