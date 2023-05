Rihanna lució su embarazo avanzado en ropa interior y poses que escandalizaron

Rihanna reapareció en Instagram, donde la siguen más de 149 millones de personas, y lo hizo con todo, muy a su estilo. La cantante, reconocida a nivel mundial por su gran talento, transita su segundo embarazo y lo mostró con jugadas fotos desde una oficina.

Entre fotocopiadoras y hojas blancas, la artista posó con una calza negra corta y ajustadísima, que le marcó sus increíbles caderas. Y para dejar su pancita al descubierto, solo se puso un corpiño, también negro con el que resaltó sus curvas.

La artista no se baja de los tacos y como una verdadera diva, posó con sandalias altas, para levantar el look. “Está dando... ¡Llama a HR!”, escribió la empresaria al pie de su posteo para celebrar los cinco años de Savage X Fenty by Rihanna, una marca de lencería que ella fundó que incluye tops, ropa interior, ropa de dormir y ropa de estar en casa.

Con la ropa de su marca, la cantante revolucionó las redes y en pocas horas cosechó más de 5 millones de “likes” al pie de sus fotos con sus cabellos al viento.

Rihanna cautivó con los looks que lució en la 95° entrega de los Premios Óscar

Rihanna fue una de las estrellas que dijo presente en la 95° entrega de los Premios Óscar. La cantante nacionalizada estadounidense cautivó en la alfombra roja, que este año fue de color champagne, con un look arriesgado que resaltó su avanzado embarazo.

La artista no le teme a lucir sexy embarazada. Por lo que, lejos de las críticas y del qué dirán, decidió optar por un “outfit” de cuero y transparencias que resaltó su figura y se quedó con todas las miradas en el festival del cine mundial.

La cantante de 35 años, que fue nominada por primera vez a una estatuilla por su canción Lift Me Up de la película “Black Panther: Wakanda Forever”, la que interpretó en la gala frente a los tres mil invitados que escucharon su interpretación muy atentos.

El vestido de cuero de Rihanna, que constaba de un top ajustado, transparencias que dejó ver su escote, hombros y abdomen. Y una larguísima falda, con tajos a la altura de la cadera, que se arrastraba a su paso, otorgándole la elegancia que requiere un evento de estas características.

La cantante Rihanna en la 95ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, EE.UU., el 12 de marzo de 2023.

