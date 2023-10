Ni Rihanna se lo cree: estas son las cifras que tiene la cantante en su cuenta bancaria

Rihanna ha trascendido las fronteras de la música para convertirse en una potencia empresarial. Su fortuna, que ha estado creciendo de manera constante, la ubica entre los nombres más destacados en todo el planeta de los negocios y de la industria del entretenimiento.

Tanto dinero tiene que Rihanna ya es considerada billonaria. Su álbum debut, Music of the Sun que vio luz en 2005, marcó el comienzo de su ascenso. Hasta la fecha, la cantante de 35 años ha vendido 60 millones de álbumes y 120 millones de sencillos, lo que representa un impacto en la industria musical.

La cantante es considerada billonaria por sus ingresos mensuales.

No conforme con ser una de las glorias de la música, la artista nacida en Barbados incursionó en el mundo del cine apareciendo en películas como Bring It On: All or Nothing (2006), Battleship (2012) u Ocean’s 8 (2018). Además, se sumó con su voz en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

A pesar de su éxito en la música y el cine, la mayor parte de la fortuna de Rihanna proviene de su imperio de belleza y moda. Su línea de cosméticos, Fenty Beauty (llamada así por su apellido), co-propietaria junto a LVMH, ha sido un fenómeno generando, según la revista Forbes, más de 550 millones de dólares en 2020.

Rihanna también posee una participación del 30% en Savage x Fenty, su línea de lencería. Esta marca alcanzó una valoración de mil millones de dólares en febrero de 2021, consolidando aún más su posición en el mundo de la alta costura.

Según la prestigiosa revista, la fortuna de Rihanna se estima en 1,4 mil millones de dólares, ubicándola en el lugar 2063 en la lista en tiempo real de billonarios. Estos ingresos repartidos entre sus dotes musicales y su incursión en la moda y belleza, que continúa creciendo año tras año.

