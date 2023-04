Recién salida de la ducha, la China Suárez subió una foto en toalla y se confesó con sus seguidores

La China Suárez atraviesa uno de los momentos personales más duros, según ella misma contó. La actriz se separó del cantante, Rusherking, y todo parece indicar que fue una decisión de él, por lo que ella quedó muy afectada con la separación.

La artista fue la primera en salir a confirmar la ruptura con el joven cantante. Lo hizo con un breve comunicado que publicó en sus redes, espacio que desde hace años eligió para comunicarse con sus seguidores más fieles, pero también con sus detractores.

La China Suárez mostró su look rocker y enamoró a todos.

Si bien es una persona bastante reservada con su intimidad, ella sabe hasta dónde les abre la puerta a sus fans y a los medios. Y con esta nueva separación, no dudó en sincerarse respecto a sus sentimientos.

En su feed, la cantante compartió una foto recién salida de la ducha en la que se la ve envuelta en un toallón, con una toalla en la cabeza y el maquillaje corrido. Además, hizo un gesto que denota tristeza, que acompañó con un mensaje.

China Suárez atraviesa un momento complicado.

“Mercurio retrógrado pega mal, pero después se agradece pues viene lo mejor”, se sinceró la China, confiada de que pronto todo mejorará. Y, para descontracturar, sumó un consejo: “Sáquense el maquillaje antes de dormir”.

Debajo, les dejó una pregunta a los usuarios que muchos respondieron debajo de su foto. “¿Cómo todos los años les pregunto; cómo les pega a ustedes?”, indagó la artista.

“Una lloradita y a seguir”, “La única, perfecta...”, “Yo andaba llorando pero ojalá la cara me quede así”, “Hermosa de todas formas!”, “YA quisiera uno que mercurio retrogrado le pegara así”, “Rusher retrógrado”, “Pero China a vos nada puede pegarte mal”, fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron al pie de su posteo.

Las cautivantes selfies de la China Suárez

La China Suárez cautiva con su belleza.

La China Suárez negó los rumores de reconciliación con Rusherking

La China Suárez y Rusherking se separaron a principios de abril. En ese momento, ambos compartieron posteos en sus redes en los que oficializaron la ruptura, de la que ya se venía hablando en algunos portales de noticias.

Y, en los últimos días, por diferentes motivos aseguraron que habría una posibilidad de reconciliación entre los artistas, algo que la China se encargó de negar con un contundente posteo.

Rusherking y la China Suárez en el videoclip. (Foto de Instagram: @sangrejaponesa)

“No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Sólo una separación de dos personas que se quisieron mucho”, expresó a través de sus redes, cansada de leer que la vinculen con sus ex. Primero lo hicieron con Benjamín Vicuña y luego con el cantante Rusherking.