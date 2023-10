Pampita se puso el vestido más corto y apretado de su placard

Pampita continúa demostrando su influencia y capacidad para marcar tendencia en el mundo de la moda y el espectáculo. La reconocida modelo también es una figura altamente solicitada por las marcas más prestigiosas del país, diseñadores de renombre y las principales revistas de moda.

Con su estilo audaz y sofisticado, Pampita se ha consolidado como un ícono de la moda en Argentina y más allá de sus fronteras.

Pampita deslumbró en el Bailando: cambio de look y un vestido muy ajustado

Cautiva a sus seguidores en las redes sociales con cada publicación que comparte, siempre imponiendo su impronta personal y generando tendencia. La versatilidad de su estilo la convierte en un referente para aquellos que buscan inspiración y elegancia en el mundo de la moda.

Recientemente, Pampita sorprendió a sus admiradores con un impactante cambio de look: la modelo optó por volver a lucir un flequillo, lo que generó un auténtico furor entre sus seguidores. Este nuevo peinado realza aún más su belleza y le otorga un aire fresco y juvenil que no pasa desapercibido.

Pampita deslumbró en el Bailando: cambio de look y un vestido muy ajustado

Además de su renovado flequillo, Pampita deslumbró a sus compañeros del programa y al público en general con un atuendo espectacular durante el desfile de su nuevo look.

Pampita deslumbró en el Bailando: cambio de look y un vestido muy ajustado

La jurado del Bailando 2023 eligió un vestido corto de color negro, ajustado al cuerpo y con tirantes, resaltando su figura esbelta y su estilo sofisticado. Para complementar su outfit, optó por unas botas de caña larga en tono anaranjado, lo que añadió un toque de sensualidad y originalidad a su conjunto.

Pampita y un traje de baño espectacular

El impacto de su nuevo look no se limitó a sus seguidores en las redes sociales, ya que Pampita también conquistó a sus compañeros de programa y al público presente en el desfile. Sus elecciones de moda siempre generan expectación y admiración, y esta vez no fue la excepción.

No obstante, el cambio de look de Pampita no se limitó a su peinado y su elección de vestuario. La modelo también hizo alarde de su impresionante figura al lucir una microbikini de color rojo. El conjunto de baño, con un corpiño entero de un solo hombro y una parte inferior de estilo colaless, se convirtió en un auténtico “must” para el próximo verano argentino.

Pampita

Pampita continúa marcando tendencia y sorprendiendo a todos con su estilo único y elegante, demostrando que su influencia en el mundo de la moda y el espectáculo sigue siendo insuperable.

Con cada elección, la modelo confirma su lugar como un ícono de la moda en Argentina y más allá, dejando claro que su capacidad para deslumbrar y cautivar al público está lejos de desvanecerse.

Pampita

Pampita

Seguí Leyendo