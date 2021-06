Morena Rial denunció maltrato policial en Córdoba y confesó haber sentido miedo: “Vergüenza me da...”

Morena Rial hizo uso una vez más de sus redes pero esta vez para denunciar maltrato policial en un control vehicular. La hija de Jorge Rial vive en Córdoba junto a su hijo, Francesco Ambrosioni, y fue precisamente en esa provincia donde vivió un mal momento con efectivos policiales que la pararon y la multaron, según la actriz, sin razón.

“Yo vivo en un country, yendo para Carlos Paz. Cuando vos pasás el peaje de Córdoba para Carlos Paz, ahí justo hay un control donde siempre te quieren hacer un problema por algo. Y me agarraron a mí”, dijo Morena. Y agregó: “Me dijeron que tenía rotas las luces de atrás del auto cuando funcionaban. Ellos estaban adelante así que no sé en qué momento lo vieron”.

La mediática estuvo este miércoles en Los Ángeles de la Mañana y habló con Ángel de Brito de la situación que vivió con la policía de Córdoba: “A mí me conocen todos, pero las mujeres policías no tienen mucha empatía con las minas. Me agarró una mujer y me trató mal, me hicieron el acta. Me revisó todo el auto que eso tampoco se puede”.

“Ella quería que yo sacara las cosas, pero le dije: ‘Si tenés ganas sacalo vos, no tengo por qué estar haciéndote de mucama’. Me estaba cagando de frío, eran las 10 de la noche, venía de dejar a Francesco... como para que la mina me esté tratando mal”, explicó.

Incluso, contó que los compañeros de la mujer policía le decían que las luces funcionaban, pero así y todo le hicieron la multa. “No sé lo que quería, yo tampoco les iba a ofrecer plata. Que se manejen... estaba todo en regla, las luces funcionaban. En el acta me pusieron que las luces estaban sucias. Firmé en disconformidad y cuando se fue la policía, su compañero me dijo: ‘Entrá acá, hacé el descargo y no te van a cobrar’. Ella todo el tiempo me decía: ‘Acá tenés el link para pagar’. Pero yo no iba a pagar nada”, expresó.

“Vergüenza me da el trato hacia las mujeres y las personas en general de parte de la Policía de Córdoba”, escribió Morena en una historia de Instagram y confesó: “La verdad es que tuve mucho miedo”.