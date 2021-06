¿Se prepara para la televisión? Todos los retoques estéticos que Morena Rial se ha hecho en el rostro.

Morena Rial se animó a un poco más y en las últimas horas mostró que se había hecho un nuevo retoque en el rostro, que a ojo de sus seguidores le ha quedado divino. La mediática actualmente fluctúa con diversos viajes entre Córdoba y Buenos Aires, pero aprovechó su estadía en la provincia del interior para mejorar sus labios.

La joven confesó su pase por las inyecciones cuando un seguidor le consultó por el labio morado que se veía en los videos que estaba subiendo a sus Stories. “Tengo un moretón acá y otro acá”, explicó entonces la hija de Jorge Rial sin un gramo de vergüenza y contando con sinceridad. Con unas largas uñas, otro de los detalles must que las jóvenes lucen por las redes, mostró los extremos inferiores de sus labios afectados por la inyección.

Ante las consultas, explicó lo que había sentido y las únicas consecuencias que tuvo tras el procedimiento: “Porque me inyecté la boca. No me duele ni nada. Sólo se me hizo moretón”, decía en el video en donde se veían sus nuevos labios en primer plano, más carnosos y delineados.

Esta no es la primera vez que Morena se inyecta ácido hialurónico en los labios para cambiar de forma rápida su aspecto, ya que en marzo hasta grabó el momento en donde mostraba como era el procedimiento.

El futuro de Morena Rial en la televisión

Muchos se preguntaron si el cambio era una indirecta para anunciar su próxima participación en algún programa de televisión, idea con la que Morena ya ha mostrado muy entusiasta en el pasado. De hecho, recientemente visitó el piso de Pampita Online y confesó que le encantaría ser parte del panel de la modelo.

Hasta le ha tirado varias indirectas a la producción de MasterChef Celebrity, resaltando que le gustaría formar parte de la nueva selección de famosos para la tercera temporada. Cuando le preguntaron, explicó por redes que le “gustaría porque me parece súper interesante la competencia…pero nunca se comunicaron, así que para mí tienen miedo que humille a los demás con mis platos dignos de la realeza ¿Polino, vos qué opinas?”.

En el entretiempo, Morena se mantiene como emprendedora virtual, promocionando productos por canje, como muchas otras celebridades del medio. En la última temporada, fue parte del elenco teatral de “La Mentirita”, en Villa Carlos Paz.