A pesar de las críticas, Pampita compartió su emoción al recibir la vacuna contra el coronavirus: “Ya estoy protegida”

Ante el anuncio en la Ciudad de Buenos Aires sobre la apertura en la inscripción para que las mujeres embarazadas sin comorbilidades pudieron recibir la vacuna contra el Covid-19, Carolina Pampita Adrohain no lo dudó y se anotó en la lista.

La modelo está cursando su octavo mes de embarazo y en enero contrajo el virus luego de regresar de sus vacaciones en México donde anunció la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán. Pero, entonces, tanto ella como su marido cursaron la enfermedad sin mayores complicaciones.

Este sábado y faltando apenas un mes para dar a luz, la actual jurado de La Academia de ShowMatch compartió en sus historias de Instagram su emoción por haber recibido la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus. “Tenés buena mano, ¿no? No me hagas doler el brazo, Jhony”, le dijo la modelo en el video al enfermero que estaba a punto de inocularla, según Infobae.

A los pocos segundos y con la vacuna ya aplicada, Pampita exclamó: “¡Ya está, no dolió nada! ¡Qué alegría!”. Y luego, mostrando el certificado que indica que recibió la primera dosis de AstraZeneca, se mostró emocionada por haber cumplido con esta etapa. “Acá tengo mi vacuna, estoy protegida”, dijo sin ocultar su felicidad.

Si bien la mayoría de sus seguidores felicitaron a Pampita por su vacunación, algunos usuarios además criticaron que ella habría tenido privilegios, desconociendo que la inoculación a las embarazadas fue anunciado días antes.

En los últimos días, la conductora de Pampita Online, por Net, compartió distintos momentos típicos de la etapa final del embarazo. Mostró cómo sus amigos la ayudaban a cerrar un vestido y lo mucho que se le hinchaban los pies luego de grabar su programa utilizando zapatos de taco.

Además, no dudó en mostrar su mano con el anillo improvisado por su marido, relató: “Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”.