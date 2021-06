Morena Rial sorprendió a Pampita al contar que habla con futbolistas porque “son los más fáciles”

Morena Rial visitó el programa de Pampita Online y habló sobre distintos temas con la modelo, sobre todo acerca de su situación sentimental. La hija de Jorge Rial contó que hace más de un año y medio que está soltera, pero habla con varios futbolistas porque “son los más fáciles”.

El panelista de Pampita, Álvaro Norro, fue al hueso y le preguntó a Morena “¿Puede ser que tengas mucho levante en el ambiente del fútbol?”. Y un poco nerviosa ella le contestó: “Ay… sí. Es un tema a tratar pero sí, hablo con futbolistas”.

“¿Si me parecen sexies? Son los más fáciles. Es lo más fácil de entrar, básicamente. Están como a la pesca todo el tiempo. No sé si soy yo la que les manda a ellos mensajes, pero sí hablo. Pasa que el papá de mi nene juega al futbol, así que mi prontuario es que jueguen a eso”, explicó.

Morena Rial. (Instagram)

Luego, Pampita le preguntó si era “botinera” y ella no lo negó, pero tiene intensiones de cambiar de rumbo, “Estoy tratando de alejarme de ese ambiente porque no cambian, son muy mujeriegos. Tienen todo en un momento y después no tienen nada. Entonces, cuando lo tienen, van para todos lados y no me sirve”.