Morena Rial no consigue entrar a la televisión y cree conocer el motivo

Casi instalada en Buenos Aires y luego de vivir varios meses en Córdoba, Morena Rial quiere llevarse el mundo por delante y lograr estar en la televisión lo más pronto posible.

Invitada al móvil de “LAM” (El Trece), la hija de Jorge Rial habló de su vida actual, sus proyectos y se refirió a la polémica que se generó cuando su padre se bajó del ciclo “TV Nostra” en América y de sus deseos de estar en algún programa de televisión.

Ángel de Brito no perdió tiempo y consultó a la invitada sobre el tema: “Dijiste que querías estar en La Academia, en Masterchef, en alguno de los programas. ¿Qué pasa que no te convocan?”, consultó el conductor.

Muy sonriente, la joven sólo respondió: “Eso creo que va a ser una discordia. No sé si lo tengo que decir… “Sí, igual yo estoy viviendo en Córdoba. La idea es volverme primero y después ver qué onda”, comenzó diciendo Morena.

Mar Tarrés, angelita invitada le preguntó a la entrevistada por qué habló de “discordia” a su aparición en la televisión y More respondió: “De público conocimiento en realidad que mucho yo en la tele no estoy. Soy más de las redes. No sé si le tienen miedo a mi papá, pero me tienen ahí como que no es muy tocado el tema”, concluyó la influencer un poco cansada de la situación.