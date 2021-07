Mario Guerci confesó que podría enamorarse de Mariana Genesio y recibió insultos transfóbicos

Vincularon a Mario Guerci con Mariana Genesio Peña y el modelo aclaró la situación. Fue Pía Shaw quien contó en Los Ángeles de la Mañana que ambos compartieron más que una cena en el departamento de la actriz, pero él lo desmintió.

“Me sorprendió lo que dijo Pía, que traiga pruebas. Con Mariana tengo la mejor, la adoro, me parece divina y no tendría ningún problema de hasta enamorarme de ella. Pero no pasó nada”, dijo Guerci en La Previa de La Academia.

“Lo que sí es cierto es que nos vimos una vez en La Cañitas porque necesitaba que me traigan un pantalón que hice en Corte y Confección”, explicó el modelo.

Luego, él se metió en un terreno y Lizardo Ponce lo hizo salir de ahí. “Es un tema sensible porque Mariana es una persona trans y hoy me llegaron un montón de mensajes diciéndome cosas horribles, barbaridades, porque la gente es muy fóbica con esas cosas. Hay muchísima discriminación con esas cosas. Me decían cosas como ‘vos tenés un hijo, ¿cómo se te ocurre?’”.

Vincularon emocionalmente a Mario Guerci con Mariana Genesio Peña. Gentileza.

“Tener un hijo no quita que uno pueda enamorarse de quien sea. Al revés, si mi hijo un día me dice le gusta una persona de su mismo sexo y él está feliz, yo le voy a dar la mano y decirle ‘te felicito’”, reflexionó el participante de La Academia.

“Perdón, pero para mí no suma al debate si es trans o si a vos te gusta una chica trans. Acá lo que tiene que ver, por lo menos para mí, es si estuviste con una participante, si se conocieron, si hubo onda. Para mí, el detalle ese no es algo relevante”, dijo enojado Lizardo Ponce.

Y cerró: “No hay que iluminar tanto lo que dice la gente. No me parece necesario. Justamente lo que hizo Mariana en el certamen es demostrar que es una persona más entre nosotros y que ese valor no la hace ni más ni menos”.