Vecinos en guerra: a Mario Guerci le dejaron un claro mensaje en su edificio tras un escándalo a los gritos

Hace algunos días en “Intrusos” (América) Paula Varela habló sobre los rumores de romance entre Mario Guerci y Soledad Bayona, la bailarina a la que hace unos meses su novio le propuso casamiento en vivo.

Una semana atrás, los participantes de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) enfrentaron rumores de un amorío usando a Celeste Muriega como pantalla para que no se filtrara la verdad de la dupla de baile.

Jimena Barón y Mario Guerci.

Una semana atrás, Guerci y Bayona fueron sorprendidos por el novio de la bailarina en el edificio en donde vive el modelo y los gritos de Nicolás Smirnoff quien fue alertado sobre la situación.

Frente a esta situación y al escándalo generado en el complejo de departamentos, los vecinos de Mario Guerci decidieron dejarle un claro mensaje al modelo en el ascensor para evitar futuros dolores de cabeza.

Redes de Mario Guerci

“Andá con tu puterío a otro lado. Acá vivimos familias y no estamos para responder en qué piso vivís”, fue la clara advertencia recibida por el mediático.

Pero según el portal Primicias Ya, este no fue el único reclamo recibido por el rubio que, en un papel de hoja oficio, se encontró con varios temas que molestan a los habitantes del lugar: “El patio en común no se usa para ensayos. Tu auto mal estacionado siempre, no deja pasar a gente discapacitada. Págale a la pobre chica trans por tus servicios sexuales, también te busca acá y te reclama falta de pago. Atentamente tus vecinos”.

En “LAM” (El Trece) Ángel de Brito desdramatizó el hecho y compartió imágenes de los mediáticos ensayando. Como era de esperarse, el grupo de angelitas deslizaron el rumor de que después del ensayo habría pasado algo más.

Sin hacerse cargo de las acusaciones, Guerci siguió compartiendo imágenes con Bayone en su cuenta de Instagram.

¡¡¡”Compa de mi cora!!! No puedo creer todo lo que hicimos hasta acá y lo que nos queda por hacer, que va a ser mucho mejor. Aprender y compartir con vos es lo mejor de esta aventura. Te loviu”, le expresó el modelo a la bailarina en medio de los rumores de romance.