Mariano Iúdica habló de la salida de Horacio Cabak de Polémica en el Bar: “Él no estaba cómodo últimamente”

Este jueves y a través de su cuenta de Twitter, Horacio Cabak confirmó su salida de “Polémica en el Bar” (América) luego de varias semanas de no ir y ausentarse sin previo aviso: “Adiós @PolémicaBar Gracias por todo”, fue todo lo que escribió el mediático en su posteo.

Todas las irregularidades y malestar de Cabak comenzaron cuando se hizo pública la supuesta infidelidad del conductor con su esposa con quien está casado hace 27 años.

Confirmada la salida del presentador del ciclo histórico del canal de cubo, Mariano Iúdica se refirió a la sorpresiva salida de Cabak y dijo a portal Paparazzi: “Se sentó con Gustavo (Sofovich). Yo no sé… ahí no llego. Eso lo maneja Gus”, comenzó diciendo el conductor y luego agregó: “Él no estaba cómodo últimamente”.

La relación de Cabak con sus compañeros del “café” se tensó cuando la producción del programa se enteró que el ex modelo participó de “PH Podemos Hablar” (Telefé) para hablar de la relación con su mujer y su intención de reconciliarse, cosa que no tuvo la intención de hacer en el aire de América.

El lugar del conductor de “La Jaula de la Moda” ya está libre y muchos aseguran que será Marina Calabró quien se siente a la mesa a opinar de todo.