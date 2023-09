Cocinero, lejos de la televisión y pensando en el streaming: así vive Mariano Iúdica en la actualidad

Hasta finales del año pasado, Mariano Iúdica era una de las personalidades que más apariciones tenían en la televisión. Siendo el conductor de La Noche del Domingo, por la pantalla de América, se esperaba que este año tuviera un nuevo formato a cargo, sin embargo, no ocurrió.

Mariano Iúdica se alejó de la televisión y actualmente disfruta de atender su propio restaurante, “Gran Bamboo”, en Vicente López. Además, recientemente reveló que no tiene tantas ganas de regresar a la pantalla chica, pero sí de incursionar en el streaming.

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

Pese a que se habló sobre su regreso a la conducción de Polémica en el Bar, finalmente Marcela Tinayre fue la elegida, algo que no lo incomodó en lo personal.

El comunicador de 53 años está dedicado de lleno a su local gastronómico, que ya tiene una sede adicional en la costa atlántica, en Pinamar, ideal para las temporadas de verano.

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

En un entrevista tiempo atrás Iúdica contó sobre su primer local, que está ubicado enfrente de algunos colegios: “La idea es que los chicos, en lugar de consumir la clásica empanada, hamburguesa o pancho, tengan un lugar bien para ellos, con pantallas, con WiFi. Que sea fácil y que la carta sea atractiva”.

Mariano Iúdica no ha estado solo para cumplir su meta, ya que su esposa Romina Propato, lo apoyó desde el comienzo: “Mi cuñado, Marcelo, tiene una constructora y Romina es diseñadora de interiores. ¡En 12 días montaron todo! Viajé a Qatar para alentar a la Selección y en ese entonces solo estaban pintadas las sillas de blanco”.

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

“Cuando volví me emocioné porque no podía creer lo que habían hecho. Encaramos la mudanza de todo lo de Buenos Aires, nos apoyamos mucho en el restaurante que ya tenemos armado, me traje a mi equipo, contraté un todoterreno que es sommelier, cocinero, hace todo, un monstruo total, y me dieron una mano grande mis amigos y proveedores de Pinamar y Cariló. Pensá que entré a la temporada cuando ya todos tenían armado sus proyectos”, agregó.

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

El conductor se alejó de la televisión y se dedica a la gastronomía

Mariano Iúdica no piensa con un regreso a la TV

“A la tele ya le di todo y me dio todo a mí también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil. Si hay que hablar en serio no, porque el país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada”, analizó Iúdica en una nota a Revista Gente.

En relación a esto, le abrió una posibilidad al streaming: “me parece espectacular, así que el año que viene habrá que arrancar algo. Estamos armando todo, así que si Dios quiere el año que viene largamos, pero todavía no se lo dije a nadie”, pronunció.

SEGUÍ LEYENDO: