Así es la bonita casa de Mariano Iúdica y su familia: el jardín es la principal atracción

Mariano Iúdica y Romina Propato han formado una de las parejas más solidad. Con más de 20 años han formaron una gran familia. Además de poseer dos espectaculares restaurantes, el conductor y su esposa son dueños de una privilegiada casa.

A menudo, Mariano Iúdica comparte en su cuenta de Instagram fotos y videos de su hogar, y deja ver que disfruta de cada espacio junto a sus hijos y Romina. Sin dudas, una de las partes más vistosas de la casa es el jardín de película que tienen.

Mariano Iúdica vive en una hermosa casa con su familia.

En varios posteos, Iúdica dejó ver su espacio verde es lugar de multitudinarios festejos familiares como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo. También tiene una galería recubierta con una enredadera y flores rojas, además de una enorme pileta.

En cuanto al interior de la propiedad, se puede apreciar una cocina a todo trapo, donde Mariano Iúdica puede desplegar todo su talento preparando exquisitos platos, tal como lo hace en sus locales, tanto en Vicente López, partido de la provincia de Buenos Aires, u el otro en la costa atlántica, puntualmente en Pinamar.

Mariano Iudica se dedica a la gastronomía hasta poder regresar a las cámaras

Hasta finales del año pasado, Mariano Iúdica era una de las personalidades que más apariciones tenían en la televisión. Siendo el conductor de La Noche del Domingo, por la pantalla de América, se esperaba que este año tuviera un nuevo formato a cargo, sin embargo, no ocurrió.

Mariano se alejó de la televisión y actualmente disfruta de atender su propio restaurante, “Gran Bamboo”, en Vicente López. Además, recientemente reveló que no tiene tantas ganas de regresar a la pantalla chica, pero sí de incursionar en el streaming.

Mientras controla lo que ocurre en sus locales, Iudica no se desespera para regresar a la televisión y le abrió las puertas al contenido por internet: “Me parece espectacular, así que el año que viene habrá que arrancar algo. Estamos armando todo, así que si Dios quiere el año que viene largamos,

“A la tele ya le di todo y me dio todo a mí también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil. Si hay que hablar en serio no, porque el país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada”, analizó Iúdica en una nota a Revista Gente.

