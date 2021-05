Mariano Iúdica cuestionó a Horacio Cabak por participar en “PH: Podemos Hablar”: “¿No podías esperar un mes más?”

La participación de Horacio Cabak en la última emisión del ciclo “Ph: Podemos Hablar” generó más de una tensión. El modelo no solo se enfrentó por Twitter a Ángel de Brito y a Cinthia Fernández, sino que ahora tuvo otro momento tenso con Mariano Iúdica en su programa “Polémica en el Bar”.

El conductor del histórico programa televisivo le cuestionó su participación en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff: “¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, fue lo primero que le preguntó el anfitrión del bar. Y Cabak respondió: “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?. “Hay que decir que no” advirtió Chiche Gelblung.

“A mí lo que más me sorprendió es cuando diste a entender que tuviste sexo en las últimas 72 horas”, le dijo Iúdica a Cabak en referencia a su actuación en el “punto de encuentro”. “Yo no dije nada. Tuve que calcular igual porque no quería hacer ninguna cagada”, le contestó el panelista, y originó que el conductor lo califique de “bocón”.

Horacio Cabak en "PH: Podemos Hablar". (Captura Youtube) Captura Youtube | Captura Youtube

“Estratégicamente fue brillante, porque se dejó de hablar del tema. ¡Y vos vas y te metés otra vez!”, lo increpó entonces Iúdica. “Es que no se puede hablar del tema”, insistió Cabak. Y Chiche no lo dejó pasar: “¡Pero si hablaste vos del tema!”. “Yo no hablé de qué pasa con mi mujer, hablé de mi enfermedad y de la importancia de mi familia en mi vida”, se defendió Cabak.

“Creo que Horacio yendo y exponiéndose de esta manera, deja la puerta abierta para que lo maten gratuitamente” opinó Luis Ventura dejando sin respuesta al modelo.

Otro comienzo de semana tenso para Horacio Cabak, que, con estas tensiones en el programa donde es panelista y los entredichos en Twitter con el conductor y la panelista de LAM, parece no tener paz. Fue en est eprograma de El Trece que aseguraron que el conductor había pedido 300 mil pesos para aparecer en el programa de Andy Kusnetzoff: “Está haciendo su negocio ¿Vale la pena por cincuenta lucas volver a levantar el tema? ¿Que todos lo hagamos? Es un monumento al cinismo. ¿No tiene nadie que lo aconseje? Porque ahora nos vemos obligados a levantarlo porque es su palabra”, explicó la panelista, Yanina Latorre.