Cinthia Fernández y Horacio Cabak protagonizaron un feroz cruce en las redes sociales

Horacio Cabak y Cinthia Fernández tuvieron un feroz cruce en Twitter debido a que él le dio like a un comentario de un usuario que criticó la forma en la que el programa de Ángel de Brito, “Los ángeles de la mañana”, trataron el tema de las supuestas infidelidades del conductor.

Twitter

“Yo seguía LAM pero como se ensañaron Horacio Cabak, el maltrato de Yanina Latorre a sus compañeras, cómo bardean a la gente, temática operación de pezones de Cinthia Fernández, me superó. Son simples chismosos y metiches de la vida de otros”, cita el tweet al que Cabak aprobó y que le valió fuertes comentarios de De Brito y Fernández.

“Fijate donde metés los dedos, ya te electrocutaste una vez y nosotros te perdonamos la vida. Abrazo, Horacio”, replicó el conductor de LAM, dando a entender que tiene mucha más información sobre la vida privada del modelo y de su esposa Verónica Soldato. “Este es guapo cibernéticamente, pero si alguien ve los huevos de Cabak por algún lado, chiflen que aún los seguimos buscando”, acusó Cinthia, quien no dudó en dejar su opinión.

Ante estos ataques y la sorpresiva aparición de la panelista en mitad del asunto, Cabak respondió picante: “Abbey Díaz. La nieta de Horacio Guarany. El nuevo faro moral de occidente”, recordándole los antiguos escándalos que protagonizó en el comienzo de su carrera en los medios.

“Pobre, ¿te quedaste sin argumento? No esperaba menos de vos, tu maltrato hacia mujeres, como te manejas con las mujeres en tu vida. Eso es menos grave que mostrar las tetitas”, insistió Fernández.

El cruce continuó este lunes luego de que Ángel de Brito, quien se encuentra en su casa tras llegar de Miami, tocó el tema en su programa: “Cinthia lo estaba criticando y él le contestó con lo de Abbey. Ahí mostró la hilacha” dijo el conductor del ciclo.

“Pobrecito, no tiene argumento y eso demuestra lo que es, el maltrato constante”, agregó Cinthia. “Lo que le contestó a Cinthia es machismo puro”, coincidieron sus compañeras de panel, mientras que Ángel se manifestaba indignado contra el modelo: “Yo me asustaría porque maltrata a las mujeres, qué sé yo. Todos sus compañeros se quejan”.

Por último, Fernández le dedicó: “Dale Cabak, yo todavía estoy buscando tus huevos, no sé dónde están. Responde con un poquito más de altura o no respondas y quedate callado, que era lo que te convenía desde el principio. No te preocupes por mis tetitas, prero mostrarlas, total es 2021 y todo el mundo muestra las tetitas”, cerró Cinthia Fernández.