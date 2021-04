Verónica Soldato destrozó a Horacio Cabak, su ex pareja: “Es culpable de la basura que trajo a casa”

La separación entre Horacio Cabak y Verónica Soldato sigue dando tela para cortar. Los rumores que vinculan sentimentalmente al conductor con diversas mujeres, entre las que se destacan Rocío Oliva y Mariana Brey , son cada vez mayores.

En medio de este escándalo, la ex mujer de Cabak brindó fuertes declaraciones sobre el tema. El periodista Ángel de Brito mostró algunos mensajes en su programa “Los Ángeles de la Mañana” en el que Soldato, que estuvo 27 años con el conductor de América, lo destrozó y afirmó que nunca volvería con él.

“De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. No voy a seguir con alguien que me engañó constantemente y tiene una doble vida”, aseguró la madre de los tres hijos del modelo en diálogo con el conductor de LAM.

“Acá él tuvo todo y eligió eso. Ya se me pasará la angustia. Yo me valoro”, le dijo Soldato a Ángel de Brito en la conversación de WhatsApp.

“Quise que se supiera para no quedarme con la angustia. Él se hubiera ido de casa y me iban a preguntar a mí”, sostuvo Verónica ante la pregunta de por qué hizo pública la separación e infidelidad de Cabak, cuando durante casi 30 años este mantuvo su vida privada bajo un absoluto hermetismo.

“El es el culpable y trajo toda esta basura a casa. No lo odio todavía, lo que más me preocupan son los chicos”, sentenció Verónica Soldato.

La mujer encontró chats del conductor con varias mujeres.

Un celular, el inicio de la separación

Días atrás, Ángel de Brito relató en LAM cómo Soldato le contó el episodio por el que se desencadenó la crisis con el integrante de la mesa de Polémica en el bar.

“La pelea y la crisis comenzó el domingo a la noche cuando a Verónica se le rompió el celular y Horacio le dijo ‘te doy uno de los míos’ (...) Verónica agarró un celular y ahi ve una conversación con una mina que decía ‘me jodés’ o algo así, una cosa informal. Le sonó raro, empezó a mirar, Cabak le saca el teléfono, pero ella se lo vuelve a sacar y se va corriendo a otra habitación porque él todavía no puede correr rápido ni reaccionar mucho por el Covid”, reveló el periodista de espectáculos.

“Ahí se encierra y empieza a mirar. Rescata un par de cosas que llega a guardar, como audios, mensajes, capturas de conversaciones con nombres puntuales de mujeres (...) Mientras ella estaba mirando, Cabak, desde su computadora, comenzó a borrar los chats y empezó a desaparecer la información”, aseguró el presentador de televisión.