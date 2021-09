Los famosos en las PASO 2021: redes sociales, confusiones y sorpresas a la hora de votar

Bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus, las principales figuras de la farándula argentina se acercaron a las urnas para emitir su voto. En este domingo de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las celebridades no se olvidaron de sus teléfonos y compartieron su experiencia electoral.

Mirtha Legrand también dijo presente y fue recibida con aplausos y selfies.

Una de las que sorprendió fue Mirtha Legrand, que a las 14 se presentó en La Rural para dejar su voto. La diva de 94 años hizo su aparición tras unas dudas iniciales relacionadas a su estado de salud, ya que estaba cursando “un simple resfrío”. “No es nada serio, es alergia”, añadió la Chiqui, a quien finalmente se le permitió el acceso con el auto para participar del sufragio.

“Había muchísima gente en un enorme salón de La Rural... ¡Un mundo de gente!. Cuando entré me aplaudieron y cuando salí, me ovacionaron”, señaló Mirtha sobre su experiencia en las elecciones 2021.“El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos”, expresó la conductora en dialogo con La Nación.

I hope Lorna is having a nice day pic.twitter.com/ZZCCSi02kq — Latin Shade (@GildaUpdates) September 12, 2021

Si de divas se trata, no se puede dejar de lado a Susana Giménez, quien se llevó una grata sorpresa cuando al momento de acercarse a las urnas, se encontró con Lorna, su seguidora más fiel, que había ido para verla votar y hablar con ella.

“Hola Lorna, ¿Qué haces acá?”, le preguntó la diva a su más ferviente admiradora. “Hola Susana, ¿Cómo andas? Vine a verte votar y hablar con vos”, le respondió Lorna. “Y, ¿Votaste vos también?”, le preguntó Giménez, mientras que Lorna terminó contándole que había ido a votar cerca de su casa en San Martín.

Con un look patrio, Moria Casán emitió su voto.

En otro colegio se presentaba la siempre glamorosa, Moria Casán, que se sacó fotos con la gente, conversó con los vecinos del lugar y se robó la atención de todos los presentes a la hora de introducir el sobre en el buzón.

Dalma recordó a su padre en este domingo electoral.

Por otra parte, otras de las que se presentó a emitir el sufragio fue Dalma Maradona, quien al salir del lugar, se retrató junto al cartel nomenclador que pusieron en honor a su padre, Diego Armando Maradona, en la intersección de las míticas calles Segurola y Habana.

A L-Gante lo tuvieron que custodiar por la cantidad de fanáticos que se acercaron al colegio.

Los bloopers no estuvieron ausentes en este día electoral, ya que sumado al protagonizado por el cantante L-Gante, que al momento de salir de su casa, se percató que su lugar de votación había cambiado con respecto a las últimas elecciones: “Tengo que votar en San Martín, me cambiaron de colegio”, expresó el joven en TN.

Otras de las que vivió un momento cómico fue Anamá Ferreira, que a través de un video contó el blooper que vivió: “Estoy feliz. No me encontraban en la lista, pero lo que pasa es que me buscaban como Anamá, pero soy Ana María Ferreira”.

Desde Ushuaia, Guido Süller se hizo presente.

No todo se vivió en la capital del país, porque desde Ushuaia, Guido Süller compartió el minuto a minuto de su elección: “Acá cumpliendo con mis obligaciones y derechos cívicos. Estoy feliz de la vida de que estemos en democracia y podamos volcar en las urnas el voto de quien pensamos que puede ayudar al país”, expresó el mediático.

Si de candidatas se trata, dos de las que se hicieron presentes en redes sociales fueron Amalia Granata y Cinthia Fernández. La primera, precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, emitió su voto en Rosario junto a su hijo Roque y generó polémico, ya que el pequeño ingresó con ella al cuarto oscuro e iba sin barbijo. “No era que no se podía ir acompañado?”, “Como puede estar en nene ahí”, preguntaron los usuarios en la publicación de Granata.

Mientras que Cinthia, precandidata a diputada nacional del Frente Unite por la provincia de Buenos Aires, fue a votar con un look deportivo: “Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Sea el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo”, expresó la panelista que en la pasada semana estuvo en el centro de la escena al protagonizar un polémico spot.

Inmensamente feliz de haber votado hoy. El fortalecimiento de nuestra democracia es algo que tenemos que cuidar entre todos. Gracias y felicitaciones a todas las autoridades de Mesa. pic.twitter.com/xPkcJ2qNyb — marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 12, 2021

Por su parte, minutos anteriores al cierre de los comicios, Marcelo Tinelli emitió su voto: Es un día donde nos empoderamos todos los ciudadanos. Estaba lejos de la Ciudad de Buenos Aires pero quería venir a votar. Hay que tener el compromiso ciudadano. Me encanta estar en la urna, estoy feliz”, aseguró el conductor de ShowMatch, quien declaró que no sería candidato en un futuro próximo “porque tengo un trabajo muy importante en la televisión y en la Liga Profesional de Fútbol. No podría estar en televisión todas las noches y hacer política. Es una cosa u otra”, cerró.