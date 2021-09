Tras el polémico spot frente al Congreso, Cinthia Fernández fue denunciada

A días de las PASO, Cinthia Fernández a se metió de lleno en la campaña y grabó un polémico spot en la puerta del Congreso donde se la observaba semidesnuda y bailando con la música del famoso tango de Tita Merello: ”Se dice de mi”. Este video generó varias repercusiones y malestares, entre ellos el de los herederos de la cantante, quienes denunciaron a Fernández.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara. Te la voy a repetir. Hay leyes que están. No se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así. Voy por ahí”, interpreta la bailarina.

Este jueves, al comienzo de “Los Ángeles de la Mañana” el conductor Ángel de Brito le preguntó a la panelista sobre un nuevo conflicto legal: “Estás denunciada en SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) por usar la letra de ‘Se dice de mí’. ¿Sabías?”. Cinthia se sorprendió y le respondió: “No sabía. Igual consulté con un abogado y me dijo que la podía usar... Lo bueno es que se difundió una causa”.

Por su parte Guillermo Ocampo, el director de SADAIC, explicó a Teleshow que: “Si un partido político decide usar música de una obra prexistente tiene que pedir permiso al autor y en caso de que el autor autorice, ahí recién la pueden usar y es el autor quien pone las condiciones, podría no cobrar si quisiera o pedir dinero y también puede decir que no”.

Este episodio se suma a los reclamos que ya habían realizado la viuda de Sandro, el hijo de Sergio Denis, Chizo Napoli (e cantante de La Renga) y Andrés Calamaro, todos artistas cuyas canciones se utilizaron en campañas de distintos partidos políticos.