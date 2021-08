Guido Süller protagonizó un grave accidente en Ushuaia y el momento quedó registrado: “No puedo levantarme de la cama”

Hace una semana Guido Süller se alejó de la rutina y decidió despejarse viajando a Ushuaia, Tierra del Fuego. Lo que el mediático no esperaba es que estas vacaciones se vuelvan una pesadilla luego de que este domingo por la tarde sufriera un complicado accidente haciendo culipatín.

“Días de paz y relax, pasando momentos inolvidables en este paradisíaco lugar, rodeado de naturaleza, montañas nieve y sobre todo mucha paz”, había expresado Guido hace unos días en su cuenta de Instagram, donde mostraba la naturaleza del lugar, que en propias palabras lo hacía “feliz”.

El domingo por la tarde, mientras disfrutaba de la nieve y hacía culipatín, el hermano de Silvia no pudo frenar a tiempo y se golpeó la cabeza y el cuello, por lo que ahora está en cama. Por el momento, se sabe que el actor debió posponer su regreso a Buenos Aires, ya que se encuentra dolorido, a la espera de unos estudios que determinen el nivel de gravedad de su cuadro.

“Quiero que me hagan una radiografía, estoy tomando analgésicos y me duele el cuerpo, me golpeé pero me asusta lo del cuello y me gustaría saber cómo está la cervical y la columna”, explicó Süller al medio Teleshow. “Fue un accidente pero con suerte”, describió Guido.

“Nunca había jugado al culipatín y bueno... había una red porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro, la red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás”, expresó el excomisario de abordo, sobre cómo se produjo el incidente.

“¡Me duele todo! No me puedo levantar. Estoy como si me hubieran dado una paliza”, dijo pero entiende que “son cosas que pasan”. Mientras espera que los médicos le digan cómo está, Guido deberá reorganizar su regreso a su casa para otro día, cuando ya se sienta mejor como para viajar.