Los 94 de Mirtha Legrand: las fotos del íntimo festejo con amigos y familiares

Fue ayer cuando la diva de la televisión argentina festejaba en perfecto estado sus 94 años. Mirtha Legrand no dejó pasar lo que fue una importante fecha acompañada de un círculo íntimo que incluía amigos y familiares. El festejo se dio en la casa de su hija Marcela Tinayre y dio inicio pasadas las 20.30.

Como había anticipado, el festejo fue con pocos invitados, en un intento de prevenir posibles contagios. “Seremos muy pocos, no se debe reunir mucha gente hasta que no pase la pandemia. Sólo los más íntimos”, dijo cuando fue consultada ayer.

En el momento de su llegada, la diva incluso se detuvo a hablar con la prensa y contar sobre sus sentimientos en una fecha tan especial, pero sobre todo diferente. Es el primer cumpleaños de la conductora sin su otra mitad, su gemela Goldi. “Es el primer año que no voy a estar con ella, pero sé que me está viendo”. En 2019 ya había perdido a José, el mayor, y un año después a su querida Goldy. Su mayor arrepentimiento es no haber tenido una despedida de su hermana gemela a causa de las restricciones por Covid-19. En total, la conductora se mantuvo unos 300 días encerrada.

La diva intercambió unas palabras con los medios.

“Será un día para recordarlos mucho, pero también para celebrar que sigo de pie a esta altura de mi vida”, dijo finalmente sobre sus hermanos.

Juana Viale (con sus dos hijos y su novio, Agustín, que llegó con un regalito para la cumpleañera), Nacho Viale, Teté Coustarot y Gino Bogani, fueron algunos de los invitados.

La diva junto a su hija Marcela Tinayre.

Juana Viale marcó presencia con novio incluido.

Gino Bogani estuvo presente y con regalo en mano.