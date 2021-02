Mirtha Legrand habla del escándalo político: “La vacunación vip me parece una vergüenza”

Mirtha Legrand se pronunció, no con cierta indignación, sobre las vacunas vip de la Sputnik V que se han comenzado a repartir a diestra y siniestra, según conveniencia y beneficio. La diva, que siempre está expuesta a situaciones falsas que debe salir a aclarar, dijo de forma pública que las noticias sobre que se había vacunado eran falsas.

Según había trascendido, se decía que un equipo sanitario del Gobierno de la Ciudad acudiría al piso de la actriz en la calle Libertador para aplicarle la vacuna contra el coronavirus. Su negación llegó un poco antes de que saliera a la luz un listado supuestamente chequeado que informaba de los famosos , empresarios y políticos del medio que habían recibido la dosis. Este mismo motivo provocó el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al Ministro de Salud, Ginés González García.

Pero la diva se expresó sobre la situación : “La vacunación VIP me parece una vergüenza, realmente. Que suceda eso en la Argentina es vergonzoso. No entiendo como nadie advirtió a quien correspondía que eso no se debía hacer, que era inmoral. A nadie se le ocurrió frenarlo a tiempo, que es lo que debían haber hecho. Nadie dijo: ´Acá no se vacuna a nadie con privilegios´. Lamentablemente, no fue así”.

Un cumpleaños sin su otra mitad

Pasado el enojo del momento, Mirtha confesó que no la emocionan sus planes para su cumpleaños 94. “Seremos muy pocos, no se debe reunir mucha gente hasta que no pase la pandemia. Sólo los más íntimos”. Pero la verdadera razón es otra: es el primero que pasa sin su hermana gemela. En 2019 ya había perdido a José, el mayor, y un año después a su querida Goldy. Su mayor arrepentimiento es no haber tenido una despedida de su otra mitad.

“Hablamos la noche anterior, se fue durmiendo la siesta. Aún no lo puedo creer”, dijo el año pasado frente a la noticia. Recordemos que ambas estaban entre el grupo de mayor riesgo el año pasado y por eso mismo vivieron largos periodos de encierro para prevenir contagios.

“Será un día para recordarlos mucho, pero también para celebrar que sigo de pie a esta altura de mi vida”, dijo finalmente la diva sobre sus hermanos.