Lali Espósito sorprendió con su look glamoroso de vestido cortísimo para el video con Miranda

Lali Espósito es una de las artistas nacionales más completas, además de cantar y actuar hasta podría ser modelo. Asimismo, está muy atenta a las redes sociales y se la pasa compartiendo sus mejores fotografías con sus fanáticos.

Lali y Miranda!

A pocos meses de un hito muy importante en su vida, Mariana disfruta de sus días de descanso pero sigue apostando a detalles que suman en su vida musical. En las últimas horas, sorprendió al formar parte de un proyecto muy especial para el pop argentino.

El dúo Miranda está reversionando sus clásicos en un nuevo disco que seguramente será muy exitoso. En esta oportunidad, Lali cantó “Yo te diré” junto a ellos y sorprendieron con una increíble puesta en escena para el videoclip.

Lali Espósito en el video de "Yo te diré"

Sin lugar a dudas, cada producto de Ale Sergi y Juliana Gattas tiene una excelente calidad y están en todos los detalles. Esta vez, el look de la ex Teen Angels no pasó desapercibido.

En el videoclip se puede ver a Lali desde la bañera, usando un suéter igual al de Danny Torrance en El resplandor y la vestimenta de una recepcionista de hotel de los años cincuenta.

Sin embargo, hubo un outfit que se llevó todos los likes y suspiros. Se trata de un increíble vestido verde esmeralda tan corto que dejó ver sus piernas en su totalidad, y el detalle de un saco de plumas al mismo tono.

Indudablemente, Lali Espósito posee un increíble cuerpo que se talla constantemente en los exitosos shows que la artista planta sobre los diversos escenarios del país.

Lali Espósito y un look muy colorido desde Punta del Este

Instalada en Punta del Este, Lali Espósito volvió a marcar tendencia en las redes sociales con su nueva apuesta de moda. Fanática de los colores vibrantes y llamativos, se hizo una selfie con su celular, en el baño del hotel en el que se hospeda.

Lali Espósito arrasó con su look en Punta del Este

Lali mostró en la postal como le queda un conjunto de microbikini con pareo a juego en amarillo y naranja shocking. El modelo elegido cuenta con un corpiño simple, con moldería triangulito. Al traje de baño estampado con un diseño textil, la artista le sumó un pareo atado en la cintura.

Dentro del carrusel de fotos que compartió en su perfil de Instagram, Lali Espósito se mostró con la vestimenta por excelencia en la temporada de verano: una gorra tipo cap en total black y unos lentes de sol al tono.