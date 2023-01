Lali Espósito disfruta de la playa con una bikini negra infartante y diminuta

Tras verla en la final del Mundial de Qatar interpretando el Himno Argentino, Lali Espósito se ha dado unas merecidas vacaciones y eligió, como muchos otros famosos, las playas de Punta del Este para relajarse y recargar energías.

En los primeros días de su estadía en Uruguay, la cantante y actriz optó por quedarse en la piscina del lugar que alquiló para vivir. Y a medida que mejoró el clima, la cantante comenzó a ir a una de las playas más alejadas del balneario.

Lali Espósito subió las temperaturas con un bikini negro en Punta del Este.

Y claro, las fotografías de ella en microkini causaron estragos ya que se la ve divina, relajada y al natural. Lali usó un traje de baño negro para darse un chapuzón en el mar y disfrutar de una distendida charla, con mate incluido, junto a un grupo de amigos.

En su cuenta de Instagram, la joven compartió varias fotos infartantes en la intimidad del cuarto en cual descansa por las noches uruguayas.

Lali Espósito y unos lentes de lujo para ir a la playa.

La picante bienvenida al año de Lali Espósito

Lali Espósito tuvo un gran año y ahora lo celebra

El 2022 fue un año de lo más productivo a nivel laboral para Lali Espósito. Además de la gira con la que recorrió el país, algunas ciudades de Latinoamérica, España e Israel.

También grabó la segunda temporada de Sky Rojo, fue jurado en La Voz Argentina, participó como columnista en El Hormiguero (programa más popular de España) y se dio el lujo de protagonizar y producir la serie El fin del Amor.

Cabe recordar que le dio voz al Himno en la final del mundial de Qatar. Lali se encontraba junto a Marley grabando imágenes para el ciclo Por el mundo mundial, cuando le llegó la inesperada propuesta.

“Cero preparación. Me los llevé a todos al shopping. Todo me quedaba muy grande y no había tiempo”, detalló la artista, quien finalmente terminó comparando un vestido negro de una reconocida firma francesa, al que le tuvo que mandar a hacer un dobladillo.

A su regreso a la Argentina después de que el país entero festejara la tercera estrella mundialista, Lali tuvo que afrontar una polémica desatada en torno a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, en las que se podía ver a un joven que se apoyaba a ella en medio de los penales de la final del campeonato a modo de “acoso”.

Ella misma habló del asunto y lo cerró, para así irse de vacaciones y poder disfrutar de su viaje.