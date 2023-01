Lali Espósito enseñó a cantar el hit “Muchachos” en la TV española y causó furor en las redes

Lali Espósito volvió a participar del programa español El Hormiguero. Fiel a su estilo y tras el triunfo albiceleste en el Mundial, ingresó al estudio envuelta en una bandera celeste y blanca. Tras hablar de su experiencia entonando el himno en la gran final de la Copa del Mundo, la artista enseñó a cantar el hit de “Muchachos”.

“Empoderada y campeona del mundo”, dijo cuando se presentó en el ciclo conducido por Pablo Motos. Apenas pisó el estudio comenzó a sonar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y la artista no perdió la oportunidad de poner a todos a bailar. Incluso, arengó al conductor y a su compañero de la ficción Sky Rojo, Miguel Ángel Silvestre, detalla TN.

Tras esa entrada triunfal, Lali contó cómo fue la experiencia de cantar en la final. Admitió que pasó muchos nervios en la previa: “Fue un calvario porque yo estaba de paseo disfrutando como una turista más y tenía la voz tomada porque había estado en una fiesta la noche anterior”, explicó.

En ese pasaje de la entrevista, reconoció que entró en crisis cuando le hicieron la propuesta de entornar el himno: “‘Yo no puedo hacer esto’, dije. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés o que no sos digna de semejante oportunidad. Pero estaba con un grupo humano del bien, amigos que me empezaron a decirme que podía”.

Acto seguido, contó que no le fue fácil conseguir un vestido en cuestión de horas, que debió pedirle a su productor musical que le adaptara la tonalidad del himno para ella y que en el ensayo las cosas no salieron como esperaba. “Envié el track del hinmo en mi tonalidad y cuando fui a probar sonido, que era un solo ensayo, pusieron el que no era. Me acerqué y les dije, pero me respondieron que era el único. Me fui al camarín rogando que pusieran el que iba”, comentó.

Y remató: “Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos con la cara pintada de argentina. Y todo se redujo a algo de ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo hago con el corazón, que es lo que importa’. Y pusieron el himno que era y lo pude cantar en mi tonalidad”.

Lali Espósito enseñó a cantar “Muchachos” en la TV española

En otro momento de la entrevista, la artista fue consultada sobre el hit mundialista de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. “No se canta vocalizando. No se canta bien, no se puede. Es sonriente y se canta: ‘Muchachos, ahora nos...’. No se entiende... La idea es que no se entienda la letra”, bromeó.