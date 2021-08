La Voz Argentina: Jessica Amicucci estalló contra Lali y La Sole y habló de maltratos y acomodos

Jessica Amicucci volvió a la carga con severos cuestionamientos a la producción de “La Voz Argentina” (Telefe), programa en el que fue eliminada hace poco por decisión de Ricardo Montaner. Antes de esa “segunda” oportunidad, la joven se había convertido en un fenómeno viral por su pelea en el escenario con la mendocina Esperanza Careri y sus excoaches Mau y Ricky.

A través de un Instagram Live, la exparticipante se mostró furiosa tras su paso por el talent show, aseguró que editaron aquella pelea para que quedara en un mal lugar y hasta cuestionó a Lali Espósito y Soledad Pastorutti porque no la defendieron.

“Yo no voy a seguir viviendo en en el país después de todo esto. Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”, denunció la joven en la transmisión. En paralelo, algunos usuarios le reprochaban su actitud negativa respecto al show. Jessica se mostró dolida por los ataques en redes sociales, incluso por parte de Telefe, que le dedicó un meme (”Puedo decir algo...”).

Jessica diciendo que la producción de “la voz” 🇦🇷 le hizo un daño humanamente que está considerando mudarse de país. Se tranca el vivo porque la empezaron a censurar... pic.twitter.com/LWQQevswRL — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

“Vayan a borrar eso. Yo quedé mal. ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera? Estoy enojada con el programa. Evalúo hacerles una demanda”, advirtió.

En referencia a Lali y La Sole, Jessica reclamó: “¿Dónde están las jurados? Cuando a mí me gritó Ricky, sufrí muchísimo. Me trataron mal”.

Es cierto, está diciendo que lali y soledad le dieron la espalda cuando Ricky le gritó... https://t.co/XKBedd3KSE pic.twitter.com/NwzFYx6O99 — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

“No estoy despachada. No quiero que me utilicen más. No quiero que usen más mi imagen”, manifestó Jessica.

Por último, la joven insistió en supuestos acomodos y arreglos detrás de las cámaras y denunció que la producción de “La Voz Argentina” quiere que gane Francisco Benítez, el participante con tartamudez que se luce con gran talento y emoción en cada presentación.

Cuando dijo que la produccion de la voz 🇦🇷 manipulaba las votaciones y dio el ejemplo de “mc donald’s” me di cuenta que le faltaba un tornillo... pic.twitter.com/I6lLbffs6q — geronimoow (@geronimoow89) August 29, 2021

“Piensen un poco y empiecen a darse cuenta. Los están manipulando. No sé si les gusta de verdad (a los televidentes) o porque el programa quiere que les guste”, señaló Amicucci.

Días atrás a Jessica no le molestaba ser meme, hoy armó el escandalo del siglo apuntando contra porque la producción de la voz utilizó su Imagen. En fin lo panqueque... #LaVozArgentina https://t.co/gRmZuTA1MA pic.twitter.com/UMcIQRpaP7 — geronimoow (@geronimoow89) August 28, 2021

Jessica Amicucci contra Esperanza Careri

Recientemente, la joven insistió en su enfrentamiento verbal con Esperanza Careri y fue contundente al respecto.

“Me hubiera gustado que me lo diga en la cara y no en televisión”, afirmó.

“Lo hablamos después, me pidió disculpas, me dijo que estaba muy nerviosa, que sentía que yo iba a llegar a la final”, declaró Jessica Amicucci en La Once Diez/Radio de la Ciudad.