¿Por qué un tartamudo canta sin problemas? El caso de Francisco Benítez de La Voz Argentina

El cordobés Francisco Benítez (23), integrante del equipo de La Sole Pastorutti, se posiciona como el principal candidato a ganar la tercera temporada de “La Voz Argentina” (Telefe). Más allá de su impresionante talento vocal y lo que transmite sobre el escenario, su tartamudez ha despertado la atención del público.

Quién es Francisco Benítez, el participante favorito de La Voz Argentina

“Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”, reveló Francisco, el joven nacido en Colonia Tirolesa. Sus dificultades para el habla quedan en evidencia cada vez que Marley entabla un diálogo con él, pero todo cambia cuando da rienda suelta a la pasión por la música.

Francisco trabaja en una cooperativa eléctrica y espera a su primer hijo junto a su novia, Rocío. “No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás”, contó en una ocasión el joven.

En las audiciones a ciegas, Francisco eligió como coach a Soledad, ya que es fanático de su música y del folclore en general. Desde entonces, el participante se ha destacado en la ronda de batallas y knockouts, ganándose un lugar en los playoffs. Los televidentes ya lo ubican como el candidato a ganador.

El caso “milagroso” de Francisco, el participante tartamudo de La Voz Argentina

Desde pequeño, Francisco luchó para mejorar su expresión oral. Fue crucial la atención de su pediatra Marcela Devalis.

“Si bien hay una explicación científica al por qué un tartamudo puede cantar sin problemas, lo de Francisco también vale como milagro. Porque hay que cantar con esa voz y esa capacidad para conmover dado su carácter”, contó la profesional en La Voz.

Devalis recordó que Francisco comenzó a los seis años con su problema de tartamudez y que tuvo un tratamiento fonoaudiológico. “No todos los niños logran superar su trastorno”, dijo la especialista.

“Francisco es bastante callado. A las últimas consultas vino con la madre, para que ella hablara por él. Nunca fue de hablar mucho. Más que ayudar a superar sus tartamudez, la atendí como patología, investigué su condición respiratoria”, mencionó.

Francisco no es el único que supera la tartamudez gracias al canto. Artistas populares como Ed Sheeran, Marc Anthony, Noel Gallagher, B.B. King y Elvis Presley son algunos de los que no solo cantan o cantaron sin problemas, sino que pudieron sobreponerse a sus respectivos “trastornos de fluidez” en el habla. ¿Por qué sucede esta dualidad en la expresión?

La actividad cerebral de un tartamudo es diferente a la de otras personas. Una persona tartamuda padece repeticiones, prolongaciones o incluso bloqueos de la voz cuando quiere comunicarse. Pero no significa que se repita a la hora de cantar, debido a la actividad cerebral.

En el hemisferio izquierdo, específicamente en la llamada “área de Broca”, hay una menor actividad en los cerebros de personas con tartamudez.

Esta zona se divide en dos subáreas fundamentales: la triangular (anterior), que probablemente se encarga de la interpretación de varios modos de los estímulos (asociación plurimodal) y de la programación de las conductas verbales; y la opercular (posterior), que se ocupa de solo un tipo de estímulo (asociación unimodal) y de coordinar los órganos del aparato fonatorio para la producción del habla, debido a su posición adyacente a la corteza motora.

No obstante, se ha encontrado que el hemisferio cerebral derecho de un tartamudo muestra hiperactividad, lo que podría tratarse de un mecanismo compensatorio, para “ayudar” en la menor actividad del hemisferio izquierdo.

A modo de curiosidad, Ed Sheeran tenía problemas de tartamudez, pero a consecuencia de una marca de nacimiento en la cara, conocida como hemangioma, que le quitaron con láser cuando era pequeño. “Olvidaron ponerme anestesia mientras lo hacían y desde entonces soy tartamudo”, contó tiempo atrás el intérprete de “Thinking Out Loud”.

La “terapia” que lo ayudó fue escuchar rap y hip hop. “Eminem rapea muy rápido, melódicamente y con percusión. Eso me ayudó a deshacerme de mi tartamudeo”, aseguró el británico.