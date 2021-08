El picante comentario de Esperanza Careri contra Jéssica Amicucci de La Voz Argentina: “Me hubiera gustado que me lo diga en la cara”

A principios del mes de agosto en el programa “La Voz Argentina”, Esperanza Careri y Jéssica Amicucci protagonizaron una batalla musical y otra verbal. Ambas generaron uno de los momentos mas tensos del certamen tras interpretar a dúo “Love on top” de Beyoncé.

Ese día Mau y Ricky Montaner, los líderes de su team, se mostraron enfadados: “Si hubiesen cantado así en las audiciones, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno. Nos fuimos al carajo”. En ese momento Jéssica interrumpió al mayor de los músicos: “Honestamente, fue difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”, acusó la participante.

Por su parte, Esperanza se defendió: “Cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz y la persona que nos asesoraba me aconsejó no cantar. Le dije de repasar, pero me dijo que no quería hablar conmigo”. “Es difícil subirse a cantar así, lamento mucho esto”, contrarrestó Amicucci.

La pelea de Esperanza Careri y Jessica Amicucci en La Voz Argentina

Este miércoles, en diálogo con el ciclo radial “Por si las moscas”, Careri, exparticipante del show, expresó que no se sintió cómoda con el cruce que tuvo con Amicucci, quien también fue eliminada. “Fue un momento en el que me sentí muy mal, no tuvimos feeling”, describió, y siguió: “En el resto de los duelos no nos llevábamos mal, me sorprendió que dijera eso en el duelo. Siento que por ahí a ella le molestó que no haya podido cantar”.

“Yo pensé que habíamos cantado mucho peor de lo que salió. Después cuando salió la pelea me dio mucha risa por las caras que hicimos. No fue una buena presentación, pero me gustó que haya pasado en cierto punto porque es un recuerdo y la gente se va a acordar de eso”, indicó la sanmartiniana en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La pelea de Esperanza Careri y Jessica Amicucci en La Voz Argentina

Recordando lo que sucedió ese día en el escenario y tras bastidores, Esperanza fue contundente: “Me hubiera gustado que me lo diga en la cara y no en televisión”, y añadió: “Lo hablamos después, me pidió disculpas, me dijo que estaba muy nerviosa, que sentía que yo iba a llegar a la final”. Por último, Careri, quien perdió el 11 de agosto en los knocouts frente a Luz Gaggi, pero fue “robada” por Lali, adelantó: “Vamos a hacer un vivo en las redes sociales para aclarar las cosas”, cerró.

Por su parte, Jéssica Amicucci dio que hablar en lo últimos días luego de que se filtrara una supuesta pelea con Jazmín Jacinta Sandoval tras de perder el knockaut, algo que la propia Jacinta se encargó de desmentir: “Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data”, indicó Sandoval, para luego agregar una charla que mantuvo con Amicucci.