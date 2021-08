Tras la polémica, la mendocina Esperanza Careri regresó a La Voz Argentina y cambió de team

Este miércoles en la nueva etapa de “La Voz Argentina”, reapareció Esperanza Careri, luego de la dura batalla, tanto musical como verbal, que protagonizó con Jessica Amicucci, quien la atacó con dureza: “Honestamente, fue difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”, acusó la participante.

Una vez salvada y ya en los knockout, Esperanza debía competir contra Luz Gaggi en el equipo de Mau y Ricky. La mendocina interpretó “Víveme” de Laura Pausini y dejó boquiabierto a los presentes al desplegar el potencial de su voz.

Por otro lado, la propia Luz cantó una versión renovado de “Billy Jean”, Ricky Montaner, totalmente compenetrado en el momento, se sacó su campera de cuero y acompañó efusivamente la performance de la platense.

El jurado coincidió en que ambas cantaron muy bien y se lucieron en el ring de la competencia, pero los hermanos y jefes de equipo eligieron a Luz para que siguiera en competencia. Sin embargo, cuando las participantes estaban bajando del escenario, Lali Espósito tocó el “botón de robo” para que Careri se sumara a uno de su equipo.

“¡Qué nadie apriete ese botón!”, ordenó Lali bromeando. “Es un placer para mí que sigas participando del certamen, de mi mano”, le confesó la actriz, quien ya estaba despidiendo a la concursante, pero de repente se escuchó el característico sonido del famoso botón del programa.

“¡NOOOOO!” gritaron todos al unísono cuando Ricardo Montaner intentó también llevarse a la sanmartiniana. La joven, se mostró con lágrimas en los ojos y la felicidad de tener otra oportunidad más en el certamen.

“Solo recordarte que somos coterreanos”, le recordó Montaner en alusión a los orígenes venezolanos de Careri. Ante estas palabras, Espósito retrucó: “Te voy a contar un secreto que no lo he contado nunca y es que soy de Venezuela. Soy hija de Catherine Fulop”, respondió la ex “Casi Ángeles” que hizo estallar a todos de risa.

“Son todos talentosísimos, pero hoy quiero elegir a Lali”, agradeció la mendocina que tendrá su tercera oportunidad en los playoffs de la mano de un nuevo team.