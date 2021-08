La dura acusación de una participante de “La Voz Argentina” contra la mendocina Esperanza Careri: “Hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”

El domingo 27 de junio, Esperanza Careri impactó a los jueces de “La Voz Argentina” al interpretar el tema “Feeling good”. “Me quedo con Mau y Ricky. Estoy llorando de lo impactada que estoy”, eligió la joven en ese momento. “Su voz es espectacular. Estoy seguro de que le vamos a demostrar a Montaner que se equivocó al dejarla pasar”, comentaron los hermanos tras su elección. Además no dejaron pasar el hecho de que Esperanza tiene raíces venezolanas, como ellos.

Luego de mucho tiempo de espera, la sanmartiniana se presentó en las batallas, donde debía cantar a dúo y, a la vez, competir contra Jessica Amicucci. “Love on top” de Beyoncé fue el tema que les tocó interpreta, pero las cosas no salieron según lo planeado.

“No funcionó la batalla, ninguna se lució y me dio bronca. Sentí que no la hubieran ensayado nunca”, observó Lali Espósito. “Vamos a elegir a quien menos mal lo haya hecho. Me costó encontrar la melodía”, expresó Ricardo Montaner.

Los líderes de su team se mostraron enfadados y Ricky señaló: “Si hubiesen cantado así en las audiciones, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno. Nos fuimos al carajo”. En ese momento Jessica interrumpió al mayor de los músicos: “Honestamente, fue difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”, acusó la participante.

Por su parte, Esperanza se defendió: “Cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz y la persona que nos asesoraba me aconsejó no cantar. Le dije de repasar, pero me dijo que no quería hablar conmigo”. “Es difícil subirse a cantar así, lamento mucho esto”, contrarrestó Amicucci.

Las participantes interpretaron "Love on top". captura

“Yo espero que la persona que se quede demuestre que quiere estar aquí. No nos provoca tanto trabajar con gente que no está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer”, desafió Mau antes de anunciar a la mendocina como la ganadora del desafío.

“Voy a cambiar y voy a hacerlo mejor”, prometió Careri, que le deseó lo mejor a su compañera, pese al enfrentamiento previo. Justo en este momento Ricardo Montaner pulsó el botón rojo y unió a Jessica a su equipo: “Si yo estoy en esta silla es porque alguien me ha dado una segunda oportunidad. Bienvenida de nuevo”, dijo conmovido el cantante, que segundos después puso paños fríos en el asunto y bromeó: “Encuéntrate con tu amiga para que conversen” y todo terminó en un abrazo entre las concursantes.