Jacinta Sandoval rompió el silencio y habló sobre los rumores de pelea con Jéssica Amicucci luego de cantar en “La Voz Argentina”

En los últimos días, trascendió que Jéssica Amicucci y Jazmín Jacinta Sandoval, se pelearon a golpes de puño después de haber batallado frente a frente sobre el escenario de “La Voz Argentina”.

Además de tener buenas performances en las galas, las talentosas jóvenes son conocidas por la polémica. Jacinta, por los rumores de “acomodo” en el reality show por ser una conocida de Stefy Roitman, novia de Ricky Montaner, uno de los músicos que forman parte del jurado en el programa. Jéssica, por su parte, generó una avalancha de memes en las redes sociales por haber mandado al frente a la mendocina Esperanza Careri, acusándola de no querer ensayar junto a ella.

Sandoval, quien antes de las duras acusaciones, fue blanco en las redes por sus facciones, que se asemejan a las de Calu Rivero, habló de este supuesto conflicto en su cuenta de Instagram.

“Mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasan ‘noticias’, con muchas comillas, que no son más que fake news sobre que tuvimos un encuentro violento con Jéssica”, comenzó la participante.

“Esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jéssica, que fue muy cortito, fue muy hermoso. Ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora. Yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data”, indicó Sandoval, para luego agregar una charla que mantuvo con Amicucci.

“Y si quieren decir algo, digan que pueden venir a hacerse ‘chapa y pintura’, si quieren potenciar en cejas y pestañas...”, señaló aprovechando la ocasión para promocionar su centro de belleza.

El chat entre las participantes

En medio del video aclaratorio, se puede observar un chat entre las concursantes que despajaría toda duda sobre una supuesta pelea. Allí se observa un diálogo amistoso, donde las jóvenes intercambian mensajes de apoyo mutuo.

el chat entre Jacinta y Jésica. captura

“Salió increíble y hermoso”, le dijo Sandoval. “¡Igualmente, preciosa! Creo que fue un hermoso knockout. Estoy orgullosa de lo que hicimos”, le respondió Jéssica y agregó: “A darle con todo. Vos seguí ahí interpretando y poniéndole tu sello”. “Estamos de acuerdo. Me pone re feliz leerte. Te mando un abrazo grande”, completó Jacinta en el chat de Instagram.