“La Voz Argentina”: una participante sorprendió con su parecido a Calu Rivero

En la gala del domingo de “La Voz Argentina”, tanto jurado como televidentes vivieron muchas emociones con las historias de vida de los participantes, como fue el caso de Francisco Benítez, el cordobés de 22 años que reveló que sufre de tartamudez desde los 6 años o el de Esperanza Careri, una talentosa mendocina que reveló haber sido victima de bullying.

En el transcurso del show, hubo una participante que llamó la atención, pero por motivos más peculiares. Una joven oriunda de Zárate, de nombre Jazmín, pero apodada Jacinta sorprendió por su parecido físico con Calu Rivero, algo que revolucionó las redes sociales y transformó en tendencia a la actriz argentina.

“La de recién era Calu Rivero a mi no me engañan”, expresó una usuaria de Twitter. “Jacinta es igual a Calu Rivero”, evidenció otra. “Yo a la Calu Rivero que acaba de cantar más que la voz le envidio el pelo porque quién pudiera tener el pelo” observó con humor una cibernauta.

La chica de 29 años es dueña de un look muy particular: ojos y labios pintados de colorado, el pelo suelto y rizado y un enorme tatuaje de rosas en su pecho. Al hablar de su vida privada, Jacinta se define como “artesana de cejas y pestañas” y se anotó en el certamen con la ilusión de “compartir a través de la música muchas cosas”.

Cuando le llegó el turno de cantar, lo hizo con una brillante interpretación de la canción “Stand by me” y porvocó que Ricardo Montaner y Lali Espósito giraran su silla, pero la decisión de la joven ya estaba tomada: “Muchas gracias a los 5. Es muy difícil porque nunca me pasó de tanto privilegio, encima estoy muy nerviosa pero tengo un sueño y es a lo que está alineado a cumplirlo y me voy al equipo Montaner”.