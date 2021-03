La salud de Víctor Hugo Morales mejoró desde que fue internado en terapia intensiva

Días atrás se había anunciado que Víctor Hugo Morales debía ser internado a causa de su positivo en Covid-19 y complicaciones en su estado de salud, con un diagnóstico que incluía una neumonía bilateral y un cuadro de gravedad que está siendo tratado con plasma para su mejora.

Pero en las últimas horas, sus mismos compañeros han revelado como se encuentra hoy el periodista uruguayo desde que debió ser internado en terapia intensiva. “En el día de la fecha Víctor Hugo se encuentra en buen estado general, lúcido, afebril, y con muy buen estado de ánimo”, comenzaron diciendo en el informe de su programa radial La mañana, que se emite en AM 750.

“Por la mañana se terminó de pasarle plasma de paciente convaleciente sin presentar ningún evento adverso”, continuaba. “Debido a su neumonía se encuentra con requerimiento de oxígeno lo que le permite mantener valores normales de oxigenación. Pasó a cuidados intensivos para mejor monitoreo”, explicaron sobre la noticia de su internación con observación permanente. En general, cuando se anuncia un traspaso a terapia intensiva, suele ser por un desalentador plano a futuro, como fue en el caso de Sergio Lapegue y Carmen Barbieri, de los famosos más afectados en el medio por la enfermedad que ha provocado pandemia mundial.

El audio que el mismo Víctor Hugo grabó

Cuando el periodista quiso contar a su familia sobre los momentos pasados, relató que el martes pasó “una noche sensacional” en el Sanatorio Los Arcos, incluso un poco antes de ser internado por la baja oxigenación y la neumonía.

Los primeros síntomas de Morales se presentaron sábado por la mañana, cuando al oler alcohol comprobó que no tenía olfato, aunque no había perdido el gusto. Según parece, su contagio podría haber sido en su ámbito de trabajo, al tener algún contacto estrecho con compañeros de trabajo que venían incubando el virus, aunque no se sabe si de la radio o la televisión.