Víctor Hugo Morales dice que cobra la mínima y asegura: “Los jubilados son los que menos perdieron contra la inflación”

El periodista Víctor Hugo Morales, uruguayo pero radicado en Argentina, confesó en una entrevista televisiva que cobra la jubilación mínima -es decir, $58.665,12 en mayo-, pero que no le preocupa porque “los jubilados son los que menos perdieron contra la inflación”.

En diálogo con Crónica TV, el exconductor de C5N y militante del gobierno kirchnerista señaló que este tiempo “no es el más negativo” para las jubilados. Afirmó que la relación entre estos haberes y los aumentos de precios “no es de derrota” y dijo que esa franja de la población fue “la que menos perdió” durante el gobierno de Alberto Fernández.

“El ritmo que ha tenido en los últimos tiempos no es el más negativo que se conozca de la vida de los jubilados, que ha pasado por etapas como aquellas que tenían que ver con la convertibilidad. Me parece que el ritmo de aumento y bonos determinó que los jubilados, frente a la inflación, sean los que menos han perdido”, consideró el periodista, quien confesó que cobra la mínima.

“Yo tengo mi cuentita de jubilado también y me doy cuenta que ha crecido”, lanzó.

“Tengo la mínima, un poquito más que la mínima, de ahí partí y la progresión ha sido muy interesante. Yo tengo la suerte todavía de poder juntar un poco para poder darme algunos gustos. Me doy cuenta de que me encuentro con dineros que se tornan interesantes al cabo de un mes y medio, dos meses. No es que estoy hablando de todos los jubilados, pero no pertenezco a los sectores medios de los jubilados, sino a la parte más baja, y lo que advierto es una relación con la inflación de no derrota”, explicó en su planteo.

En mayo, el monto de jubilación mínima en Argentina era de $58.665,12, mientras que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires calculó en abril que la canasta básica mensual era de $202.064.

Víctor Hugo Morales se fue de C5N y contó los motivos

En marzo pasado, Víctor Hugo Morales dio el portazo y se fue de C5N, donde conducía un programa en las tardes.

“No le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes”, reveló al respecto el periodista de espectáculos Luis Ventura.

El periodista Víctor Hugo Morales dejó C5N (Archivo)

Después del revuelo por esa información, el propio Morales habló del tema en AM 750 y confirmó lo siguiente: “No estoy más en C5N. Ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. Estuve siete años y he trabajado tan a gusto no puedo expresarme más que con gratitud”.

“Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo, peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones. Y no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos”, declaró sobre su alejamiento de la señal K.